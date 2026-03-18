Xác định ngày bốc thăm Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam chờ đối thủ

Theo đó, lễ bốc thăm Asian Cup 2027 sẽ diễn ra ngày 11/4, tại Riyadh (Saudi Arabia). Đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có mặt tại giải đấu diễn ra vào đầu năm sau, tại xứ sở Ả rập.

Sau khi AFC phán quyết đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-0 trong trận đấu diễn ra ngày 10/6/2025, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện có 15 điểm, hơn đội nhì bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 là Malaysia đến 6 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận nữa là kết thúc.

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng thứ 3 tại Đông Nam Á chắc chắn giành vé tham dự Asian Cup 2027, sau các đội Indonesia (có vé nhờ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á) và Singapore (đứng đầu bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup).

Hiện tại, 21 đội bóng đã giành quyền tham dự VCK giải châu Á vào năm sau, gồm chủ nhà Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria, Singapore và đội tuyển Việt Nam.

3 chiếc vé cuối cùng dự giải đấu này đang được tranh chấp bởi Tajikistan và Philippines ở bảng A, Lebanon và Yemen tại bảng B, Thái Lan và Turkmenistan tại bảng D vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. VCK giải vô địch châu Á sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027.