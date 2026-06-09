Xác định đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026

Ở trận lượt đi vòng play-off AFF Cup 2026, Timor Leste đã chiếm lợi thế lớn khi giành chiến thắng 3-0 trên sân của Brunei. Trong trận lượt về diễn ra vào chiều 9/6, Timor Leste tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình.

Timor Leste đánh bại Brunei để lọt vào vòng chung kết AFF Cup 2026 (Ảnh: AFF).

Sau 90 phút thi đấu, Timor Leste đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Brunei. Nhờ đó, đội bóng này đã giành quyền tham dự AFF Cup 2026 với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận. Timor Leste sẽ nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia ở giải đấu Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7.

Bước vào trận đấu này, Timor Leste vẫn duy trì sức ép lớn nhờ lợi thế sân nhà. Phút 14, Figo có cơ hội lớn mở tỷ số cho Timor Leste khi đối mặt với thủ môn Brunei nhưng cầu thủ này lại trượt chân đáng tiếc.

Phút 42, Brunei bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do công của đội trưởng Azwan sau cú dứt điểm từ xa uy lực.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Timor Leste nhanh chóng lấy lại vị thế. Phút 54, đội chủ nhà đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Cruz sau pha đánh đầu chuẩn xác. Tới phút 62, Gomes Osorio đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Timor Leste nhờ cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm.

Trong những phút tiếp theo, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép. Sức tấn công của Brunei khá yếu để thay đổi tình hình. Thậm chí, họ còn chịu thêm bàn thua ở phút 80. Oatnasio Da Silva là người ấn định chiến thắng 3-1 cho Timor Leste.

Timor Leste chính là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026 diễn ra vào ngày 24/7.