Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Công an TPHCM diễn ra rất hay trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối nay (7/11). Sau hiệp một không có bàn thắng, hiệp hai thực sự bùng nổ.

Trận đấu giữa CLB CAHN (áo đỏ) gặp CLB Công an TPHCM diễn ra rất hay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 58, CLB CAHN tìm thấy bàn thắng mở tỷ số. Các cầu thủ đội chủ nhà phối hợp ngay trong khu vực 16m50 của đối phương. Bóng đến chân Alan Alexandre, cầu thủ này sút bóng rất căng từ khoảng chục mét. Đường bóng đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik bên phía CLB Công an TPHCM, CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, CLB Công an TPHCM đẩy cao đội hình tấn công, nhằm tìm bàn gỡ. Phút 70, đội khách được hưởng phạt đền.

Trong pha bóng này, thủ môn Nguyễn Filip của CLB CAHN truy cản trái phép cầu thủ đối phương trong khu vực cấm địa của đội nhà. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho CLB Công an TPHCM được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Williams Minh Hoàng dứt điểm thành công, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1.

Williams Minh Hoàng ghi bàn cho CLB Công an TPHCM (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ít phút sau đó, CLB Công an TPHCM suýt có bàn thắng thứ hai, nếu như pha đánh đầu tuyệt đẹp của Jason Cumming không đưa bóng đi trúng cột dọc.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, CLB Công an TPHCM càng thêm tiếc nuối, vì CLB CAHN có bàn thắng quyết định ở cuối trận.

Phút 81, Stefan Mauk nỗ lực chuyền bóng từ sát đường biên ngang, loại luôn thủ môn Lê Giang Patrik của CLB Công an TPHCM. Bóng đến chân Alan Alexandre, trước khi tiền đạo này đệm bóng từ cự ly gần, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB CAHN.

Thắng trận này, CLB CAHN có 14 điểm, vươn lên đứng thứ nhì bảng xếp hạng V-League 2026-2027. CLB CAHN chỉ còn kém đội đầu bảng Nam Định 2 điểm.

CLB CAHN giành chiến thắng chung cuộc (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay tại vòng 7 LPBank V-League 2026-2027, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), CLB Hải Phòng hòa SL Nghệ An 2-2.

Những người ghi bàn cho Hải Phòng là Milan Makaric ở phút 14 và Hữu Sơn ở phút 67. Còn hai bàn thắng của SL Nghệ An được thực hiện bởi Luiz Da Silva ở các phút 43 và 57.