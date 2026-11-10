Ngôi sao của Bayern Munich đã có chiến thắng lịch sử vào tháng 10 khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng sau 25 năm. Trước đó, Michael Owen là người gần nhất của bóng đá Anh nhận danh hiệu cao quý này vào năm 2001.

Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau khi được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Harry Kane bất ngờ bị gạch tên khỏi Đội hình hay nhất thế giới FIFPro 2026 - giải thưởng do chính các cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn dưới sự bảo trợ của FIFA.

Harry Kane chỉ xếp thứ 5 trong 8 tiền đạo được bình chọn vào đội hình hay nhất thế giới 2026, bất chấp anh vừa giành Quả bóng vàng FIFA hôm 26/10 (Ảnh: Getty).

Hơn 19.000 cầu thủ đến từ 73 quốc gia đã tham gia bình chọn Đội hình tiêu biểu nam và nữ năm nay. Tuy nhiên, Harry Kane không nhận đủ số phiếu để góp mặt trong đội hình danh giá này.

Tiền đạo chủ lực của đội tuyển Anh chỉ nhận được 27,6% số phiếu, qua đó bị loại khỏi danh sách 4 cầu thủ tấn công được lựa chọn vào đội hình hay nhất thế giới năm 2026.

Đội hình được bình chọn theo sơ đồ 3-3-4, với hàng công gồm Kylian Mbappe (46%), Lamine Yamal (37,4%), Lionel Messi (29,5%) và Erling Haaland (28,4%). Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo cũng không có tên trong đội hình chính thức. Dù lọt vào danh sách 8 tiền đạo được đề cử, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ nhận được 13,2% số phiếu, thấp nhất trong nhóm này.

Việc Kane bị loại đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử FIFPro có một cầu thủ giành Quả bóng vàng nhưng không góp mặt trong Đội hình hay nhất thế giới cùng năm. Giải thưởng Đội hình hay nhất năm được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Vì vậy, trường hợp của Kane cũng là lần đầu tiên trong 21 năm xảy ra nghịch lý này.

Ở những vị trí còn lại, đội tuyển Anh vẫn có đại diện là Jude Bellingham. Tiền vệ của Real Madrid được lựa chọn ở hàng tiền vệ sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup hồi tháng 7. Anh đá cặp cùng Rodri, đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha và Vitinha của Paris Saint-Germain.

Trong sơ đồ ba hậu vệ, trung vệ Pau Cubarsi của Barcelona được lựa chọn, cùng với Nuno Mendes và Achraf Hakimi ở hai hành lang cánh. Một bất ngờ khác xuất hiện ở vị trí thủ môn khi David Raya của Arsenal được lựa chọn thay vì người đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha, Unai Simon.

Đội hình hay nhất thế giới FIFPro 2026 được bình chọn bởi hơn 19.000 cầu thủ đến từ 73 quốc gia.

Đội hình hay nhất thế giới năm nay chắc chắn sẽ gây tranh cãi, đặc biệt bởi sự vắng mặt của Kane. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh không phải ngôi sao lớn duy nhất bị loại. Những cái tên đáng chú ý khác không góp mặt gồm chủ nhân Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Michael Olise.

Trong khi đó, việc Messi được lựa chọn đánh dấu sự trở lại của siêu sao người Argentina trong Đội hình hay nhất năm kể từ năm 2023. Đây cũng là lần thứ 18 anh góp mặt trong đội hình danh giá này.

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha Lamine Yamal cũng thiết lập cột mốc đáng chú ý khi lần thứ hai liên tiếp được lựa chọn vào Đội hình hay nhất năm, sau lần đầu tiên vào năm 2025. Ở tuổi 19, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất hai lần góp mặt trong đội hình này. Thành tích đó phần nào giúp anh vơi đi nỗi thất vọng khi không giành được Quả bóng vàng.