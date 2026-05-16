Vụ trộm cúp vô địch World Cup và chú chó nổi tiếng nhất lịch sử

Sau khi giành chức vô địch World Cup 1966, mỗi tuyển thủ Anh nhận được 1.000 bảng. Trong khi đó, chú chó Pickles nhận được khoảng thưởng lên tới… 5.000 bảng. Bên cạnh đó, Pickles còn được ví như người hùng quốc gia, được đưa lên màn bạc và được tài trợ 1 năm ăn uống và sử dụng các dịch vụ chăm sóc miễn phí.

Cúp vàng Jules Rimet từng bị đánh cắp vào năm 1966 (Ảnh: Getty).

Khi đọc những dòng này, nhiều người có thể nghĩ rằng đó là câu chuyện tấu hài. Nhưng nó hoàn toàn có thật. Thậm chí, nhiều năm sau này, cái tên Pickles vẫn được nhắc tới trước mỗi kỳ World Cup.

Trước nay, người Anh tự cho mình là nơi phát minh ra bóng đá hiện đại. Họ không muốn tuột mất chức vô địch World Cup ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Chính vì vậy, từ nhiều tháng trước giải đấu này, bầu không khí nóng bỏng, sục sôi đã lan tỏa trên khắp đất nước xứ Sương mù.

Ngày 20/3/1966, người Anh tổ chức buổi trưng bày cúp vô địch Jules Rimet rầm rộ ở Hội trường Trung tâm Westminster (London). Chiếc cúp Jules Rimet bằng vàng nguyên khối trị giá 30.000 bảng. Chiếc cúp này đã bất ngờ “bốc hơi” ở thời điểm một buổi lễ nhà thờ đang diễn ra ở một phần khác của tòa nhà.

Bọn trộm đã lấy trộm chiếc cúp từ gian trưng bày “Thể thao và tem” tại triển lãm Stampex. Nhưng điều đáng nói, số tem trị giá tới 3 triệu bảng vẫn còn nguyên. Dường như, món báu vật trị giá gấp 100 lần cúp vô địch “không lọt vào tầm mắt” bọn trộm.

Ít nhất hai nhân viên bảo vệ có mặt tại hội trường vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Công ty bảo vệ Alsa-Guard tại triển lãm không đưa ra bình luận nào.

Theo mô tả của FIFA, đó là sự kiện chấn động toàn cầu, khiến Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và cảnh sát London thực sự hoảng loạn. Trước sức ép lớn từ dư luận, Phó Chủ tịch FA, Jack Stewart, miễn cưỡng chịu trách nhiệm: “Cuối cùng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì là đơn vị tổ chức sự kiện này”.

Các thám tử và chuyên gia pháp y điều tra vụ đột nhập và kêu gọi bất cứ ai có mặt tại Central Hall hãy liên hệ với Sở cảnh sát London (Scotland Yard). Cảnh sát cho biết một người đàn ông khả nghi đã được nhìn thấy trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Người này được mô tả vào khoảng 30 tuổi, chiều cao trung bình, môi mỏng, tóc đen bóng và có thể có một vết sẹo trên mặt. Thủ phạm đột nhập từ cửa sau và biến mất không dấu vết.

Một nhân viên trực ca một mực khẳng định: “Không có gì sai sót với hệ thống an ninh cả. Chiếc cúp chỉ bị đánh cắp thôi.

Chú chó nổi tiếng Pickles được cánh nhà báo săn đón (Ảnh: FIFA).

Những tin đồn bay khắp London và trên thế giới. Thật không thể hình dung được vài tháng trước khi World Cup khởi tranh, chức vô địch Jules Rimet danh giá bị đánh cắp. Vài ngày sau, Chủ tịch FA nhận được bức thư ở trong văn phòng. Trong đó có đoạn: “Joe thân mến, tôi đoán rằng ông đang rất lo lắng về việc tổ chức thất bại kỳ World Cup. Đối với tôi, chiếc cúp đó giống như vàng vụn mà thôi. Nếu đến thứ Năm hoặc muộn nhất là thứ Sáu, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm, chiếc cúp sẽ biến mất”.

Người gửi bức thư này có tên là Jackson. Hắn ta cuối cùng đồng ý địa điểm trao số tiền 15.000 bảng ở công viên Battersea. Thanh tra Len Buggy đóng giả trợ lý Chủ tịch FA sẽ mang đến một va ly tiền. Thực chất, số tiền trong đó chỉ khoảng 500 bảng. Kẻ trộm (tên thật là Edward Betchley) đã nhìn thấy xe cảnh sát và bỏ chạy nhưng đã bị tóm gọn.

Trong phiên tòa, Edward Betchley chỉ nhận mình là kẻ trung gian, trong khi đó, danh tính của tên trộm vẫn chưa tìm thấy. Gã đàn ông này nhận án 2 năm tù. Trong phiên tòa, hắn ta hét lớn: “Dù tôi phải nhận án phạt nào, tôi vẫn mong đội tuyển Anh vô địch World Cup”.

Vậy còn số phận của chiếc cúp danh giá Jules Rimet? Vài ngày sau đó, ông David Corbett dẫn theo chú chó cưng Pickles đến bốt điện thoại bên kia đường để hỏi thăm tình hình đứa cháu mới chào đời.

Trong lúc tinh nghịch, Pickles bắt gặp gói hàng lạ được bọc trong giấy báo. Không ai ngờ rằng bên trong đó chính là cúp vô địch World Cup. Ông Corbett kể lại: “Nó được bọc chặt trong giấy báo và dây thừng, nằm dựa vào bánh xe ô tô của nhà hàng xóm. Tôi nhặt lên và thấy rằng nó khá nặng. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó là quả bom. Tôi cứ nâng lên đặt xuống và trí tò mò ngày càng thôi thúc tôi xé giấy báo.

Ban đầu, tôi thấy một chiếc đĩa. Sau đó, tôi thấy tên của Brazil, Đức, Uruguay. Tôi ngay lập tức vào nói với vợ mình: “Anh nghĩ rằng mình đã tìm thấy cúp vô địch World Cup rồi!”. Vợ tôi mang chiếc cúp trình báo với cảnh sát địa phương. Bà ấy còn lẩm bẩm: “Tôi chẳng thấy nó giống cúp vô địch chút nào”.

Cảnh sát ngay lập tức triệu tập Corbett vì nghĩ rằng ông là nghi phạm vụ trộm. Tuy nhiên, sau khi được xác minh, ông và chú chó Pickles trở thành người hùng quốc gia.

Trong bữa tiệc mừng đội tuyển Anh vô địch, Pickles được xem là khách mời đặc biệt. Và chú chó này cũng biết cách “kỷ niệm ngày đặc biệt” bằng cách đi vệ sinh ngay trong thang máy ở khách sạn 5 sao.

Đáng tiếc, một năm sau, Pickles đã chết khi đuổi theo một con mèo. Dây xích của nó bị vướng vào cành cây và nó bị nghẹt thở.

Trước khi chiếc cúp được tìm ra, quan chức Liên đoàn bóng đá Brazil, Abrain Tebel, đã thẳng thừng tuyên bố: “Vụ trộm đáng hổ thẹn này sẽ không bao giờ xảy ra ở Brazil. Ngay cả những tên trộm ở Brazil cũng yêu bóng đá và sẽ không bao giờ phạm phải tội ác tày trời như vậy”.

Đội tuyển Anh giành chức vô địch World Cup 1966 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, điều trớ trêu là vào năm 1983 (sau khi Brazil được quyền giữ cúp Jules Rimet vĩnh viễn), một tên trộm ở Brazil đã lấy trộm chiếc cúp trong phòng trưng bày. Chiếc cúp không bao giờ được tìm thấy, cảnh sát nghi ngờ nó đã bị nấu chảy.

Trong quá khứ, quân đội Đức quốc xã từng có ý định lấy cắp chiếc cúp Jules Rimet từ két sắt ngân hàng ở Roma. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy, Ottorino Barassi, đã nhanh tay lấy nó ra khỏi ngân hàng và giấu trong một chiếc hộp dưới gầm giường.

Cúp vô địch thế giới ngày nay là phiên bản mới (sau khi được trao vĩnh viễn cho Brazil năm 1970) được làm từ 18 carat vàng, nặng 5 kg, cao 36cm. FIFA bảo quản chiếc cúp vàng nguyên bản tại trụ sở ở Zurich và không còn trao quyền sở hữu cho các đội giành cú ăn ba nữa. Chiếc cúp gốc được vận chuyển trong một hộp đựng cúp do Louis Vuitton thiết kế riêng. Tuy nhiên, sau đó, FIFA sẽ thu hồi lại và trao cho nhà vô địch bản sao mạ vàng để làm kỷ niệm.