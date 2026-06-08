VTV ra mắt kênh thể thao chuyên biệt VTV6

Sự kiện ra mắt Kênh Thể thao quốc gia diễn ra tại Đài truyền hình Việt Nam. Kênh có tên tiếng Anh là VTV Sports, biểu tượng kênh là VTV6. Với thông điệp "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", VTV6 được định vị là kênh truyền hình dành cho mọi người dân và mọi môn thể thao.

Bên cạnh các giải đấu đỉnh cao và những sự kiện thể thao lớn trong nước, quốc tế, kênh dành thời lượng đáng kể cho thể thao cộng đồng, học đường, các giải phong trào và những môn thể thao truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa của người Việt.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngành Thể dục thể thao và VTV trong nghi thức ra mắt Kênh thể thao quốc gia (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ ra mắt Kênh Thể thao quốc gia, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: "Với vai trò là Đài truyền hình quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, thời gian qua Đài Truyền hình Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Việc Kênh Truyền hình thể thao chính thức ra mắt là minh chứng sinh động cho quyết tâm đưa Nghị quyết 72 vào cuộc sống, đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về rèn luyện thể chất, dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh".

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, phát biểu: "Kênh Thể thao VTV6 sẽ mang một sứ mệnh rõ ràng: góp phần thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng; cung cấp thông tin, kiến thức, hướng dẫn người dân tập luyện, chơi thể thao đúng cách; lan tỏa chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh và nhận thức tích cực về chăm sóc sức khỏe.

Với kênh Thể thao VTV6, khán giả không chỉ xem thể thao, mà còn được truyền cảm hứng để sống vui, sống khỏe hơn mỗi ngày.

Trọng tâm xuyên suốt của kênh là cộng đồng. Đài THVN kỳ vọng thông qua các chương trình trên kênh Thể thao VTV6, tình yêu thể dục, thể thao sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn; các thế hệ, các vùng miền, các nhóm khán giả khác nhau có thêm điểm gặp gỡ trong niềm vui vận động, trong tinh thần đoàn kết, trong khát vọng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn".