Võ sĩ Việt Nam gây ấn tượng ở màn so tài khép lại năm 2025

Trận MMA Duo giữa Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Ngọc Thức và bộ đôi Trung Quốc Lý Thiên Đào, Lưu Long Quyền trở thành điểm nhấn đặc biệt. 10 phút thi đấu liên tục không ngắt quãng là 10 phút thử thách giới hạn thể lực lẫn tinh thần.

Xuân Phương chọn lối đánh đối đầu trực diện với Long Quyền, nơi mỗi cú đấm, cú đá đều mang theo sức nặng của quyết tâm. Ở hướng còn lại, Ngọc Thức âm thầm nhưng hiệu quả, dùng sự bền bỉ để vô hiệu hóa Thiên Đào, khiến đối thủ không thể triển khai thế trận sở trường.

Các võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng (Ảnh: Vân Ngọc).

Không bên nào chịu khuất phục, cả bốn võ sĩ đứng vững cho tới tiếng còi cuối cùng. Kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu, nhưng điều đọng lại lớn hơn là hình ảnh những chiến binh rời sàn trong sự tôn trọng tuyệt đối từ khán giả, một giá trị không thể đo bằng điểm số.

Nếu MMA Duo khơi dậy cảm xúc, thì trận MMA Trio giữa Lạc Việt và Thuận Viễn lại là bài kiểm tra về chiến thuật và tính kỷ luật tập thể. Trong thế trận giằng co, Phan Huy Hoàng một lần nữa cho thấy khả năng đọc tình huống xuất sắc. Chỉ một khoảnh khắc sơ hở của Triệu Thần Khải, Huy Hoàng lập tức tận dụng để tung đòn siết cổ, mở ra bước ngoặt then chốt.

Từ thời điểm đó, sự ăn ý của đội Lạc Việt phát huy tối đa. Trần Việt Anh nhanh chóng khống chế Thương Soái Nam, trong khi Lê Minh Hoàng giữ thế trận an toàn trước Ân Liêm Bác. Chuỗi hành động dứt khoát và chính xác giúp Lạc Việt lật ngược tình thế, giành chiến thắng trong sự thán phục của giới chuyên môn.

Ở các trận MMA Pro, sự khốc liệt được đẩy lên cao trào. Hạng 65 kg chứng kiến Nguyễn Hữu Hân kết thúc Nguyễn Tiến Long bằng cú chỏ hiểm hóc ở hiệp 2, buộc trọng tài phải can thiệp do vết rách sâu.

Các trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn (Ảnh; Yến Chi).

Trong khi đó, hạng 56 kg mang đến khoảnh khắc đáng nhớ khi Trần Trọng Kim tung cú đá chân trái chuẩn xác, knock-out Đinh Văn Khuyến, nhắc nhở rằng kinh nghiệm trận mạc luôn là lợi thế không thể xem nhẹ.

Chuỗi chiến thắng tiếp tục gọi tên các võ sĩ Việt: Nguyễn Trung Hải vượt qua Bùi Văn Hùng, Nguyễn Thanh Duy hạ đối thủ bằng đòn gối uy lực, Lê Hoàng Đức khóa chặt Lý Diệu Phước bằng đòn siết kỹ thuật. Dù Nguyễn Văn Lâm để thua điểm số trước Harry Smith, kết quả ấy chỉ là điểm lặng nhỏ trong một bức tranh tổng thể đầy gam màu tích cực.