Võ sĩ Việt Nam đối đầu với đối thủ Đông Nam Á tại sự kiện võ thuật tổng hợp

Sự kiện võ thuật tổng hợp GMA 11 “Độc Tôn Đại Chiến” diễn ra tối 27/12, tại TPHCM. Ngoài 3 võ sĩ của Việt Nam, sự kiện còn có sự góp mặt của các vận động viên đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Các trận đấu diễn ra rất sôi nổi tối 27/12 (Ảnh: N.T).

Ở hạng hắc báo (63kg nam) là màn đối đầu giữa Nguyễn Vũ Phương Hoài và Rin Saroth (Campuchia). Dù rất nỗ lực với lối đánh chắc chắn và chiến thuật dồn ép đối thủ, nhưng Phương Hoài vẫn không thể vượt qua sức mạnh và tốc độ của võ sĩ Campuchia. Sau 5 hiệp đấu căng thẳng, Rin Saroth giành chiến thắng thuyết phục.

Ở hạng mãnh hổ (68kg nam), Trần Thành Sang gặp Chayut Rojanakat (Thái Lan). Chayut luôn chiếm thế thượng phong, đẩy Trần Thành Sang vào thế phòng ngự bị động. Mặc dù cố gắng chống trả, nhưng do thể lực suy giảm, Trần Thành Sang đã không thể tiếp tục thi đấu. Trọng tài buộc phải can thiệp và trao chiến thắng cho Chayut Rojanakat.

Còn ở hạng kim kê (57kg nam), là cuộc chạm trán giữa Bùi Trường Sinh và Sopanha Pheng (Campuchia). Sau những phút đầu thăm dò, bước ngoặt xảy ra khi Sopanha Pheng tung cú phản đòn chính xác khiến Bùi Trường Sinh mất khả năng kháng cự.

Với chiến thắng “knock-out kỹ thuật” (võ sĩ bị trúng đòn vẫn kịp đứng dậy trước khi trọng tài kết thúc việc đếm, nhưng trọng tài quyết định dừng trận đấu vì xét thấy người bị trúng đòn không còn tỉnh táo), Sopanha Pheng giành đai ở hạng cân này.