Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore vào tối 12/11 trên sân Pleiku, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng U23 Việt Nam sẽ chia tay với 4 cầu thủ là Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Đức Phú và Đinh Quang Kiệt.

Theo kế hoạch ban đầu, nhóm cầu thủ này sẽ trở về tập trung ở CLB Công an TPHCM vào ngày 13/11 để chuẩn bị cho trận đấu với Buriram United tại cúp C1 Đông Nam Á diễn ra vào ngày 18/11.

Williams Minh Hoàng sẽ tập trung cùng đội U23 Việt Nam đến hết ngày 15/11 (Ảnh: Trần Hào).

Thông tin trên khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, bởi U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định của giải đấu. Đặc biệt, hai cầu thủ Việt kiều là Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng đều đặt dấu ấn trong hai trận đấu đã qua của U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Tuy nhiên, tới hôm nay (13/11), HLV Đinh Hồng Vinh xác nhận 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TPHCM sẽ tiếp tục tập trung cùng U23 Việt Nam đến hết ngày 15/11, sau khi hoàn thành trận đấu quyết định chức vô địch với U23 Qatar vào ngày 14/11.

Với việc giữ được đầy đủ lực lượng, HLV Đinh Hồng Vinh có thêm lựa chọn nhân sự cho cuộc đối đầu quan trọng sắp tới. Bên cạnh hai cầu thủ Việt kiều, sự hiện diện của Đức Phú và Đinh Quang Kiệt cũng giúp đội tuyển duy trì chiều sâu đội hình ở tuyến giữa và hàng phòng ngự.

Ngô Đăng Khoa là nhân tố chủ chốt của U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. U23 Qatar đứng thứ hai với 4 điểm, trong khi U23 Singapore xếp thứ ba với một điểm. U23 Thái Lan chưa giành được điểm nào sau hai thất bại liên tiếp.

Điều đó có nghĩa rằng U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch nếu không thua trước đại diện Tây Á. Nếu đánh bại U23 Qatar, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đăng quang một cách thuyết phục với 9 điểm tuyệt đối.

Ngay cả khi hai đội hòa nhau, U23 Việt Nam vẫn đăng quang với 7 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Đội bóng trẻ của Việt Nam chỉ lỡ hẹn với chức vô địch nếu thất bại trước đội bóng Tây Á.