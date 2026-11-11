"Ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Bóng đá Long An, kể từ ngày 17/9/2026", thông báo của VFF ngày 11/11 nêu rõ.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao, phát hiện ngày 16/8, xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố liên quan đến CLB Long An.

Đối tượng Vũ Chí Công (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định đối tượng Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TPHCM) đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB Long An và cựu cầu thủ U23 Việt Nam Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ CLB Long An gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức.

Các trận đấu có dấu hiệu bán độ như trận CLB Quy Nhơn thắng 4-1 CLB Long An thuộc Giải hạng nhất quốc gia ngày 3/10/2025; trận đấu CLB Nam Định thắng 2-0 CLB Long An tại giải bóng đá Cúp Quốc gia vào ngày 23/11/2025.

Các đối tượng trong đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thông báo của mình, VFF khẳng định kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. VFF cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ công an trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

"VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

VFF yêu cầu các CLB, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam", VFF khẳng định trong thông báo.