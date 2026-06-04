VFF và EA Sports FC™ đưa bóng đá Việt Nam đến gần người hâm mộ

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố hợp tác với EA Sports FC™, đưa Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam hiện diện với hình ảnh nhận diện chính thức trong các sản phẩm EA Sports FC™ tại Việt Nam - gồm EA Sports FC™ Online và EA Sports FC™ Mobile, do Garena vận hành và phát hành.

Đây là lần đầu tiên áo đấu, huy hiệu và bộ nhận diện chính thức của đội tuyển được thể hiện trọn vẹn trong môi trường trò chơi điện tử.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố hợp tác với EA Sports FC™ (Ảnh: FC Mobile Việt Nam).

Hợp tác mở ra cơ hội để người hâm mộ tiếp cận và đồng hành cùng đội tuyển quốc gia thông qua các nền tảng giải trí số phổ biến, góp phần quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam tới cộng đồng người hâm mộ trong nước cũng như quốc tế.

Bóng đá Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ trên môi trường số

Cùng với sự phát triển của công nghệ và các nền tảng giải trí trực tuyến, cách thức người hâm mộ tiếp cận bóng đá ngày càng đa dạng. Bên cạnh việc theo dõi các trận đấu trên sân vận động hay qua truyền hình, nhiều người hâm mộ còn thể hiện tình yêu bóng đá thông qua trò chơi điện tử, mạng xã hội và các hoạt động tương tác trên môi trường số. Việc đội tuyển hiện diện chính thức trong game góp phần lan tỏa hình ảnh, bản sắc và niềm tự hào của bóng đá Việt Nam tới cộng đồng yêu bóng đá.

Thông qua hợp tác với EA Sports FC™, hình ảnh chính thức của Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam sẽ lần đầu tiên được hiện diện chính thức trong EA Sports FC™ Online và EA Sports FC™ Mobile với đầy đủ bản sắc, bao gồm trang phục thi đấu, huy hiệu…

“Chúng tôi tin rằng đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đội tuyển quốc gia và người hâm mộ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào bóng đá Việt Nam không chỉ trên sân cỏ, trên các phương tiện truyền thông mà còn trong thế giới kỹ thuật số đang là xu hướng tất yếu hiện nay”, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam trong chế độ Giải Vô địch Thế giới của FC Mobile (Ảnh: FC Mobile Việt Nam).

Từ tháng 6, người chơi EA Sports FC™ Online và EA Sports FC™ Mobile tại Việt Nam sẽ được trải nghiệm:

Áo đấu, huy hiệu và hình ảnh nhận diện chính thức của Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam trong EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam.

Tên cầu thủ, hình ảnh và dữ liệu cầu thủ chính thức, trong phạm vi áp dụng.

Một số hoạt động cộng đồng và truyền thông gắn liền với đội tuyển quốc gia.

Nội dung phối hợp trên các kênh chính thức liên quan.

Một cột mốc trên hành trình dài tại Việt Nam

Suốt nhiều năm qua, EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam đã xây dựng một cộng đồng game bóng đá tại Việt Nam và từng bước đưa các cầu thủ Việt vào game. Hợp tác mới với VFF bổ sung một lớp nhận diện chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia cho hành trình ấy, mang đến cho người hâm mộ một cách kết nối chân thực hơn với bóng đá Việt Nam ngay trong trò chơi.

“EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam đã đồng hành cùng cộng đồng bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua, trong đó có việc liên tục đưa các cầu thủ Việt Nam vào game. Chúng tôi luôn xem đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà đã trở thành sân chơi chính thức dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chúng tôi vui mừng khi hợp tác đã chính thức trở thành hiện thực. Việc ký kết diễn ra giữa một mùa hè sôi động, khi không khí bóng đá đang lan tỏa khắp nơi, càng khiến cho khoảnh khắc này thêm phần ý nghĩa”, ông Nhan Phước Quang, Giám đốc Sản phẩm Game, Garena Việt Nam chia sẻ.

Chuỗi hoạt động hè của FC Mobile Việt Nam (Ảnh: FC Mobile Việt Nam).

Hợp tác cùng VFF sẽ là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong chuỗi nội dung bóng đá mùa hè năm nay trên EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam. Các thông tin chi tiết về nội dung trong game và hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục được công bố qua các kênh chính thức.