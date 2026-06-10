VFF lên tiếng sau khi U19 Việt Nam bị loại cay đắng ở vòng bảng

Tối qua (9/6), U19 Campuchia đã xuất sắc cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2 ở lượt cuối bảng C giải U19 Đông Nam Á. Kết quả này giúp U19 Australia giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng khi có 4 điểm.

VFF an ủi U19 Việt Nam sau khi bị loại ở giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

U19 Campuchia cũng có vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất khi có cùng 4 điểm.

U19 Việt Nam đã bị loại vô cùng đáng tiếc. Cánh cửa đi tiếp tưởng chừng mở ra với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi khi U19 Australia dẫn trước 2-0 chỉ sau 17 phút. Nhưng sau đó, U19 Campuchia đã gỡ hòa 2-2 để giành vé vào bán kết đầy kịch tính.

Sau khi chứng kiến U19 Việt Nam bị loại, VFF đã gửi thông điệp: “Việc không thể góp mặt ở vòng bán kết là điều đáng tiếc với U19 Việt Nam, nhất là khi đội đã có màn khởi đầu thuận lợi với các chiến thắng trước U19 Timor Leste và U19 Myanmar. Tuy nhiên, giải đấu cũng mang lại nhiều bài học và trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ trong quá trình trưởng thành.

Đặc biệt, trận đấu với chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối vòng bảng đã cho thấy những thử thách mà các cầu thủ trẻ cần tiếp tục vượt qua để nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế. Việc được thi đấu trong môi trường cạnh tranh cao, dưới áp lực lớn từ khán giả chủ nhà và các trận đấu có tính quyết định sẽ là hành trang quan trọng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường phía trước”.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại sau Giải U21 quốc gia 2026 để chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng tâm là cuộc đua tại bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) từ 31/8 đến 6/9 tới. Các đối thủ của U20 Việt Nam (nòng cốt là đội U19) sẽ là Iran, Triều Tiên và Palestine.