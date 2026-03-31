VFF bổ nhiệm nhà báo Vũ Khắc Sơn giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá

Căn cứ công văn ngày 25/3/2026 của Bộ VHTTDL về việc cho ý kiến bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá; căn cứ Quyết định số 298/QĐ-LĐBĐVN ngày 27/3/2026 của Chủ tịch VFF về việc bổ nhiệm ông Vũ Khắc Sơn giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá; Căn cứ các quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Tạp chí Bóng đá; Lễ công bố, trao quyết định cho Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá đã diễn ra vào sáng ngày 31/3 tại toà soạn.

Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá cho ông Vũ Khắc Sơn (Ảnh: Đức Cường).

Tại buổi lễ, Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá cho ông Vũ Khắc Sơn. Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Tổng Biên tập Vũ Khắc Sơn, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Thay mặt thường trực BCH VFF, tôi xin chúc mừng đồng chí Vũ Khắc Sơn, Ban biên tập và toàn thể thành viên của Tạp chí Bóng đá.

Với đồng chí Vũ Khắc Sơn, cương vị mới là vinh dự và cũng là trách nhiệm. Hy vọng đồng chí sẽ cùng với toàn thể thành viên của toà soạn tiếp tục tạo được sự đoàn kết, ổn định về bộ máy hoạt động, cơ sở vật chất, phát triển hơn và hướng tới thành công, mục tiêu mới trong giai đoạn tới”.

Về phần mình, trong ngày nhận Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá, ông Vũ Khắc Sơn thay mặt toà soạn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch. Đặc biệt ở những nhiệm vụ mà toà soạn cần hướng tới trong giai đoạn tiếp theo. Tổng Biên tập Vũ Khắc Sơn cảm ơn Chủ tịch và Thường trực VFF đã quan tâm tới sự vận hành của toà soạn trong thời gian qua.

“Hành trình của tôi ở báo Bóng đá trước kia và Tạp chí Bóng đá hiện tại kéo dài đến nay là 23 năm 2 tháng. Trước mắt sẽ là những thách thức nhưng cũng là cơ hội. Với trách nhiệm trên cương vị của mình, trước cơ quan chủ quản cùng nhân viên toà soạn, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức, cùng toàn thể thành viên Tạp chí Bóng đá từng bước vượt qua thách thức và hướng tới những mục tiêu. Toà soạn sẽ đồng lòng, nhất trí, hoàn thành những nhiệm vụ mà VFF giao phó”, Tổng Biên tập Vũ Khắc Sơn bày tỏ.