VEC sẵn sàng bùng nổ với màn đối đầu giữa dàn sao eSports Việt Nam và T1 Hàn Quốc

Không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí quy mô lớn, sự kiện còn cho thấy bước đi của VEC trong chiến lược trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện eSports tại Việt Nam.

Sức nóng của chuỗi sự kiện eSports tầm vóc quốc tế

Chuỗi sự kiện bao gồm hai hoạt động trọng tâm là fan meeting (hoạt động giao lưu với người hâm mộ) “VPBank presents T1 Vietnam: Promise Fulfilled” và lễ hội “VPBank presents eSport Festival: Legend Unite”.

Đây là lần đầu tiên cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam có cơ hội gặp gỡ đội tuyển T1, đội tuyển giàu thành tích bậc nhất với nhiều chức vô địch chung kết thế giới, trong một sự kiện được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, mang tầm vóc quốc tế.

“VPBank presents T1 Vietnam: Promise Fulfilled” là sự kiện fan meeting đặc biệt, đánh dấu lần hiếm hoi đội tuyển T1 đến Việt Nam giao lưu cùng người hâm mộ.

“VPBank presents eSports Festival: Legend Unite” được tổ chức như một lễ hội eSports. Người hâm mộ có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, tương tác cộng đồng, check-in và kết nối với không gian văn hóa eSports hiện đại. Việc tổ chức chuỗi sự kiện kéo dài hai ngày liên tiếp, dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham dự, phản ánh quy mô đầu tư bài bản.

Đồng thời đặt ra yêu cầu cao về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, công tác vận hành và an ninh - những yếu tố then chốt đối với sự kiện eSports quy mô lớn.

Hiện nay, eSports đã không còn là sân chơi riêng của cộng đồng người chơi game mà đã trở thành lĩnh vực thể thao, giải trí có sức lan tỏa với giới trẻ. Vì thế, việc VEC đồng hành cùng VPBank trong chuỗi sự kiện gắn với đội tuyển T1 được xem là bước đi mang tính chiến lược, hướng tới xây dựng những trải nghiệm sự kiện mới cho thị trường trong nước.

Từ “kinh đô” triển lãm đến điểm hẹn của các sự kiện eSports quy mô quốc tế

Là trung tâm triển lãm thuộc hệ sinh thái Vingroup, VEC sở hữu lợi thế vượt trội về quy mô, không gian và hạ tầng tổ chức. Với tổng diện tích khoảng 90ha, VEC được đánh giá là trung tâm triển lãm lớn bậc nhất Đông Nam Á, đủ năng lực tổ chức đồng thời các sự kiện có quy mô hàng chục nghìn người tham dự.

Không gian rộng lớn, khả năng phân khu linh hoạt cùng hạ tầng kỹ thuật hiện đại tạo nền tảng để VEC mở rộng khả năng đáp ứng từ các hoạt động triển lãm, hội chợ truyền thống sang các sự kiện giải trí, âm nhạc và đặc biệt là eSports.

Toàn cảnh Trung tâm Triển lãm Việt Nam quy mô hàng đầu Đông Nam Á (Ảnh: VEC).

Thực tế vận hành đã chứng minh năng lực tổ chức của VEC thông qua hàng loạt sự kiện lớn mang tầm quốc gia như Triển lãm thành tựu đất nước A80, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ 2025, đại nhạc hội 8Wonder, V-Concert, V-Fest hay sắp tới là Hội chợ Mùa Xuân.

Các sự kiện này đã đưa VEC trở thành điểm đến quen thuộc của những chương trình quy mô lớn, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng trong nước và quốc tế.

Triển lãm Thành tựu Đất nước A80 tại VEC thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan (Ảnh: VEC).

Theo thống kê, các hoạt động tại đây đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, trong đó có những ngày cao điểm lên đến 1,3 triệu người. Trung tâm cũng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, khu vực thi đấu, giao lưu, trải nghiệm, cũng như khả năng đón tiếp cùng lúc hàng chục nghìn người tham dự.

VEC là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện eSports quy mô quốc tế trong tương lai (Ảnh: VEC).

Theo định hướng phát triển, VEC không chỉ dừng ở vai trò cung cấp mặt bằng, mà hướng tới trở thành điểm đến đăng cai các sự kiện eSports mang tính thường niên, quy mô lớn trong tương lai. Diện tích hàng đầu Đông Nam Á, khả năng phân khu linh hoạt là nền tảng để VEC mở rộng vai trò từ triển lãm – hội chợ truyền thống sang các sự kiện giải trí, âm nhạc.

Đặc biệt là eSports, từ sự kiện VPS Festival ngày 20/12 (kết hợp trò chơi giải trí và DJ quốc tế), cho đến GENfest - một trong những lễ hội âm nhạc đa giác quan lớn nhất Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 1/2026. Định hướng này phù hợp với xu thế phát triển của ngành công nghiệp sự kiện, nơi eSports ngày càng giữ vai trò quan trọng bên cạnh âm nhạc và giải trí đại chúng.

Với sự hậu thuẫn từ Vingroup cùng sự đồng hành của các thương hiệu tiên phong như VPBank, VEC đang từng bước khẳng định vị thế là không gian tổ chức những sự kiện hội tụ công nghệ, giải trí và cộng đồng, mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp eSports tại Việt Nam.