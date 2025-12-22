VĐV Thái Lan nhận bức xúc vì bị cắt giảm tiền thưởng HCV SEA Games

"Giấc mơ của các VĐV Thái Lan tan vỡ khi tiền thưởng huy chương vàng (HCV) SEA Games bị huỷ bỏ, giảm từ 500.000 baht (tương đương 422 triệu đồng) xuống còn 300.000 baht (tương đương 253 triệu đồng)", tờ CH7 của Thái Lan giật tít nói về cái kết buồn của các VĐV Thái Lan sau khi SEA Games 33 kết thúc.

Theo đó, trước khi SEA Games 33 khởi tranh, Uỷ ban Olympic Thái Lan đã công bố mức thưởng vô cùng hấp dẫn cho các VĐV nước nhà giành huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Các VĐV Thái Lan đã trải qua một kỳ SEA Games bùng nổ, nhưng thất vọng khi bị cắt giảm tiền thưởng huy chương (Ảnh: Thairath).

Theo đó, tiền thưởng giành cho HCV sẽ tăng từ 300.000 baht lên tới 500.000 baht, tiền thưởng cho huy chương bạc từ 150.000 baht (tương đương 122 triệu đồng) lên 200.000 baht (tương đương 169 triệu đồng) và huy chương đồng (HCĐ) sẽ tăng từ 75.000 baht (tương đương 66 triệu đồng) lên 150.000 baht.

Mức thưởng hấp dẫn khiến các VĐV Thái Lan đã thi đấu đầy nỗ lực và lập kỷ lục về việc giành huy chương, đặc biệt là số HCV giành được tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025.

Cụ thể đoàn thể thao Thái Lan đã giành được tổng cộng 519 huy chương, trong đó có 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ. Thế nhưng ngay sau khi SEA Games 33 kết thúc, thực tế các VĐV đã không được nhận mức thưởng như lời hứa ban đầu mà bị cắt giảm tới 40% số tiền thưởng như đã được hứa.

Các VĐV giành HCV thay vì được nhận 500.000 baht đã bị cắt xuống còn 300.000 baht, tương tự HCB chỉ còn 150.000 baht và HCĐ là 75.000 baht.

"Các bác lãnh đạo có thể giữ mức thưởng 500.000 baht cho HCV SEA Games như ban đầu được không? Lúc nghe nói sẽ được 500.000 baht, tôi mừng lắm nhưng giờ lại còn 300.000 baht thì thật sự tôi cũng không rõ vì sao. Tôi còn định sửa lại phòng tắm ở nhà nữa, phòng tắm nhà tôi giờ nhiều gián quá rồi”, VĐV Kissada Yamine Nilsawai, người góp công lớn giúp đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan giành HCV SEA Games 33 bày tỏ trên mạng xã hội.

Nhiều Liên đoàn thể thao của Thái Lan cũng đã bày tỏ thắc mắc với Uỷ ban Olympic Thái Lan về việc tiền thưởng cho huy chương ở SEA Games bị cắt giảm không đúng như với những gì đã công bố trước khi giải đấu khởi tranh.

Phát biểu trên tờ Matichon của Thái Lan, ông Tanukiart Chanchum, Giám đốc Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF) đã lên tiếng làm rõ lý do vì sao tiền thưởng huy chương SEA Games bị cắt giảm.

"Hiện tại, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia phải tuân thủ các quy định hiện hành về việc chi trả tiền thưởng cho các VĐV Thái Lan, vì các quy định này chưa thay đổi. Quy định hiện hành nêu rõ rằng người đoạt huy chương vàng nhận được 300.000 baht, người đoạt huy chương bạc 150.000 baht và người đoạt huy chương đồng 75.000 baht.

Chúng tôi hiểu rằng tất cả các hiệp hội thể thao đều muốn tăng tiền thưởng, nhưng hiện tại, quy định nêu rõ mức tối đa là 300.000 baht. Nếu chúng tôi tăng bây giờ, chúng tôi không thể giảm xuống trong tương lai.

Quan trọng hơn, việc xin kinh phí từ chính phủ trung ương vào thời điểm này là không phù hợp vì vẫn còn nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, và chính phủ cần ưu tiên hỗ trợ những người đó trước tiên", ông Tanukiart Chanchum khẳng định.