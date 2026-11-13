Ở trận đấu với đội tuyển U23 Singapore trên sân Pleiku (Gia Lai) ngày 12/11, đội tuyển U23 Việt Nam sử dụng bộ ba trung vệ gồm Đinh Quang Kiệt (19 tuổi, cao 1,95m), Nguyễn Anh Tiệp (20 tuổi, 1,83m) và Nguyễn Lương Tuấn Khải (19 tuổi, 1,82m).

Các trung vệ Quang Kiệt (20) và Tuấn Khải (5) có thể hình rất tốt (Ảnh: Trần Hào).

Điểm chung của những cầu thủ này là họ có thể hình rất tốt, riêng Đinh Quang Kiệt cao lớn không khác gì các trung vệ Bắc Âu.

Thể hình tốt giúp cho các trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam luôn thắng thế trước các cầu thủ tấn công của U23 Singapore trong các pha tranh chấp tay đôi và bóng bổng. Điều tương tự cũng từng đến trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ngày 10/11.

Đây là chi tiết rất khác so với hình ảnh của các đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế trước đây. Vài năm trước, ở các giải đấu lớn, điểm yếu nhất của các đội tuyển Việt Nam đó là thể hình, khả năng tranh chấp tay đôi và khả năng không chiến.

Trận đấu gần nhất mà U23 Việt Nam từng thua vì bóng bổng là trận bán kết giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc. Khi đó, sau khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh buộc phải rời sân vì chấn thương, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam hầu như không còn chống được bóng bổng.

U23 Việt Nam hiện nay rất mạnh trong các pha bóng bổng (Ảnh: Trần Hào).

Khi đó, chúng ta thiếu hẳn một trung vệ đủ thể lực, thể hình để tranh chấp sòng phẳng với đối thủ trong các pha bóng tầm cao. Điều đó dẫn đến các bàn thua liên tiếp của U23 Việt Nam trước đội bóng Đông Bắc Á (U23 thua chung cuộc 0-3).

Hiện giờ, nỗi lo đấy đã được giải tỏa. U23 Việt Nam hiện có nhiều trung vệ sở hữu thể hình tốt. Đặt trường hợp một trong ba trung vệ Quang Kiệt, Anh Tiệp và Tuấn Khải gặp vấn đề về thể lực hoặc bị treo giò, U23 Việt Nam vẫn còn đủ người để tranh chấp với đối phương.

Trong tấn công, sự có mặt của dàn trung vệ cao lớn này cũng rất quan trọng. Họ sẽ giúp cho các tình huống tấn công bóng bổng của U23 Việt Nam có nhiều điểm đến hơn.

Khi Quang Kiệt, Anh Tiệp, Tuấn Khải lên tham gia tấn công, kết hợp với các tiền đạo Williams Minh Hoàng (1,90m), Gia Bảo (1,82m) và Minh Tâm (1,80m), đội tuyển U23 Việt Nam có rất nhiều nhân tố có thể nhận bóng, tranh chấp bóng bổng với đối thủ. Đây là điều có thể xảy ra trong các pha bóng U23 Việt Nam được hưởng phạt góc hay đá phạt trực tiếp, gián tiếp.

Điều còn thiếu nơi các trung vệ của U23 Việt Nam đó là kinh nghiệm, do cả Quang Kiệt, Anh Tiệp, Tuấn Khải đều chưa bước qua tuổi 20. Tuy nhiên, yếu tố này có thể được tăng cường trong thời gian tới, khi những gương mặt này được thi đấu nhiều hơn tại V-League và các giải đấu quốc tế trước SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028.