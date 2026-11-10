Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất trong bóng đá hiện đại.

Theo đó, bên cạnh năng lực chuyên môn, chiến thuật và thể lực, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, theo dõi tình trạng thể chất, kiểm soát tải lượng vận động, phòng ngừa chấn thương và triển khai các quy trình phục hồi phù hợp có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng và hiệu quả thi đấu của cầu thủ.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú (Ảnh: VFF).

Lãnh đạo VFF đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khi các nội dung tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về khoa học dinh dưỡng thể thao mà còn hướng tới khả năng ứng dụng trong thực tiễn bóng đá đỉnh cao.

Đồng thời, các học viên được khuyến khích chủ động trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những tình huống thực tế và chuyển hóa kiến thức tiếp nhận thành các giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đội tuyển, câu lạc bộ và cơ sở đào tạo.

Chương trình có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia quốc tế gồm Tiến sĩ Luigi Gratton, Tiến sĩ Krissy Ladner và ông Josh Tuerpe. Các chuyên đề được thiết kế kết hợp giữa lý thuyết, nghiên cứu tình huống và thực hành, tập trung vào những vấn đề thiết thực như dinh dưỡng thể thao, nhu cầu năng lượng trong bóng đá, xây dựng quy trình dinh dưỡng cho đội bóng và vận động viên, phục hồi chấn thương, quản lý tải lượng tập luyện, phòng ngừa chấn thương và phát triển thể lực dài hạn.

Nhiều chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy (Ảnh: VFF).

Trong phần nội dung chuyên sâu, các chuyên gia phân tích yêu cầu sinh lý của bóng đá, cơ chế sử dụng năng lượng trong những hoạt động cường độ cao lặp lại và vai trò của quá trình hồi phục đối với khả năng thích nghi của cơ thể.

Học viên cũng được hướng dẫn phương pháp đánh giá, theo dõi thể trạng cầu thủ thông qua các chỉ số về thành phần cơ thể, máu, tình trạng nước, giấc ngủ và thể lực; xây dựng thực đơn theo nguyên tắc “đĩa ăn thành tích” và phân kỳ dinh dưỡng trước, trong, sau tập luyện cũng như thi đấu.

Đáng chú ý, chương trình dành thời lượng cho các nội dung về quản lý thành phần cơ thể, quy trình bù nước, dinh dưỡng khi di chuyển, những lưu ý đối với cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ, nguy cơ thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs), dinh dưỡng trong quá trình chấn thương và ốm bệnh.

Ở phần thực hành, học viên trực tiếp xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia, với các điều kiện thi đấu cụ thể.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phú khẳng định VFF luôn xác định nâng cao chất lượng chuyên môn, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện cầu thủ là những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá.

Thông qua các chương trình hợp tác và đào tạo chuyên sâu, công tác dinh dưỡng và phục hồi trong bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước chuẩn hóa, tiếp cận gần hơn với các phương pháp khoa học tiên tiến của bóng đá quốc tế.

Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Chương trình tập huấn tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa VFF và Herbalife, được triển khai từ năm 2021. Trong 5 năm đồng hành, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia trong quá trình tập luyện và thi đấu, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ kiến thức chuyên môn, tiêu biểu là chương trình đào tạo dinh dưỡng thể thao dành cho đại diện 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam năm 2024 và đợt tập huấn chung dành cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia và đội tuyển U23 nam quốc gia vào tháng 3/2026.