U23 Việt Nam - U23 UAE (22h30 hôm nay): Viết tiếp câu truyện cổ tích

*Trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30 tối nay (16/1), trên sân Prince Abdullah Al-Faisal tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Về cơ bản bóng đá UAE tương tự như bóng đá Saudi Arabia. Con người thuộc hai quốc gia láng giềng này có sự tương đồng về thể hình, thể lực. Thế nên, cầu thủ UAE có tốc độ, giàu kỹ thuật, thể lực tốt, giống như cầu thủ Saudi Arabia.

U23 Việt Nam từng vượt qua đội bóng có lối chơi tương tự như U23 UAE là U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Nhưng cũng giống như cầu thủ Saudi Arabia, cầu thủ UAE không được đánh giá cao về kỷ luật chiến thuật, không có sự mạnh mẽ về mặt tâm lý. Trong một ngày tâm lý thoải mái, các đội bóng Ả rập sẽ thi đấu rất sáng tạo, khó đoán và đẹp mắt.

Ngược lại, nếu gặp bất lợi về mặt tâm lý, khi diễn biến trận đấu không như ý, các cầu thủ UAE dễ mất bình tĩnh, không phát huy đúng năng lực cá nhân của họ và nhất là họ thường mất luôn khả năng kết dính đồng đội.

Chính vì thế, nhiệm vụ của U23 Việt Nam khi đối đầu với U23 UAE là khiến cho các cầu thủ của đội bóng xứ sở Ả rập gặp ức chế về mặt tâm lý, khiến cho trận đấu không diễn ra theo ý đối thủ.

Như đã nói, bóng đá UAE vẫn mạnh hơn so với bóng đá Việt Nam. Cầu thủ UAE có tố chất tốt hơn cầu thủ Việt Nam. Việc lựa chọn lối chơi đôi công với đối thủ này trong trận đấu diễn ra đêm nay sẽ không khác gì phương án “tự sát” dành cho đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 UAE không mạnh về kỷ luật chiến thuật và tâm lý (Ảnh: AFC).

Chúng ta phải chơi từ tốn, chậm rãi như từng chơi trước U23 Saudi Arabia ở trận cuối vòng bảng. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik càng thi đấu chậm rãi, đối thủ càng nôn nóng và càng dễ mất bình tĩnh.

Điểm quan trọng tiếp theo, U23 Việt Nam phải tránh được việc để thủng lưới sớm. Nếu thủng lưới sớm, chúng ta dễ vỡ trận, buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, rất dễ dẫn đến việc hụt hơi trước đối thủ khỏe hơn.

Ngược lại, nếu chúng ta đứng vững trong khoảng thời gian nhất định, đối thủ sẽ dần nản chí, mất bình tĩnh rồi tự đánh mất cự ly đội hình của họ. Lúc đó, U23 Việt Nam có thể tung những quân bài chủ lực vào sân, khai thác sơ hở của đối phương, đột ngột tăng tốc và ghi bàn.

Đây là chiến thuật mà U23 Việt Nam đã áp dụng và đã thành công trong trận đấu với U23 Saudi Arabia hôm 12/1. Giờ đây, chúng ta có thể áp dụng lại chiến thuật đấy và vẫn có thể thành công trước U23 UAE có quá nhiều nét tương đồng với U23 Saudi Arabia.

Tin rằng với kỷ luật chiến thuật tốt hơn hẳn, với kinh nghiệm dày dặn của dàn nhân sự có trong đội hình, U23 Việt Nam sẽ biết cách giành chiến thắng trước U23 UAE.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-1.