U23 Việt Nam - U23 UAE (22h30 hôm nay): Tìm vé vào bán kết

HLV Kim Sang Sik: "U23 Việt Nam đã vượt tầm Đông Nam Á"

Huấn luyện viên Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo bằng lời tri ân sâu sắc đến các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông phát biểu: "Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực hết mình để giành vé vào tứ kết. Tất cả những gì đạt được là nhờ vào sự nỗ lực, mồ hôi và cống hiến của các cầu thủ".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không quên nhấn mạnh về thách thức sắp tới khi đối đầu với U23 UAE: "Trận đấu ngày mai với U23 UAE sẽ không dễ dàng khi đối thủ là đội bóng có chất lượng cao. Chúng tôi sẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng. Người hâm mộ hãy chờ đợi xem chúng tôi thể hiện được gì trong trận tứ kết sắp tới".

HLV Kim Sang Sik đã giúp U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

Ở vòng bảng U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng cả 3 trận đấu và đứng đầu bảng A. Trong khi đó, U23 UAE đứng thứ hai tại bảng B với kết quả một thắng, một hòa và thua một trận. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn đánh giá cao đội bóng trẻ Tây Á.

Nhận xét kỹ hơn về U23 UAE, HLV Kim Sang Sik nói: "Tôi nghĩ rằng, xét riêng từng cầu thủ thì U23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ, kỹ thuật và thể lực tốt hơn chúng tôi. Tuy nhiên, tôi lại thấy rằng U23 Việt Nam là một tập thể gắn kết và triển khai chiến thuật tốt hơn đối phương.

U23 Việt Nam được nghỉ hơn một ngày so với U23 UAE, cho nên chúng tôi có nhiều thời gian để phục hồi và đang ở trạng thái thể lực tốt hơn đối phương. Vì thế, U23 Việt Nam sẽ dựa vào tất cả các yếu tố này để xây dựng chiến thuật thi đấu cho trận đấu ngày mai".

AFC đánh giá U23 Việt Nam cao hơn U23 UAE trước trận tứ kết

"Việt Nam và UAE sẽ bước vào trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia với sự tự tin ngang nhau về việc tiến vào vòng tiếp theo", AFC nhấn mạnh trong phần mở đầu bài viết đánh giá tương quan lực lượng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE ở trận tứ kết diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City.

Theo đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam và U23 UAE đụng độ nhau tại vòng đấu loại trực tiếp tại giải U23 châu Á. Trước đó, cả hai đội đã có hai lần gặp nhau ở vòng bảng và đội bóng Tây Á đều bất bại trước "Rồng vàng" (1 trận thắng, 1 trận hoà).

U23 Việt Nam tự tin sẽ có lần đầu tiên giành chiến thắng trước U23 UAE ở giải châu Á (Ảnh: AFC).

Dù vậy, tại giải U23 châu Á 2026, màn trình diễn của U23 Việt Nam và U23 UAE lại khá trái ngược, khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik toàn thắng cả 3 trận, trong đó có 2 trận giữ sạch lưới, ghi được 5 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Trong khi đó, U23 UAE vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai, giành được 1 trận thắng, 1 trận hoà và để thua 1 trận với tỷ số đậm 0-3 trước U23 Nhật Bản. Ngoài ra, đội bóng Tây Á chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 38,8% tại vòng bảng, là tỷ lệ kiểm soát bóng thấp thứ hai trong số các đội, chỉ đứng trên Lebanon (35,9%); và cũng là tỷ lệ thấp nhất của họ trong một giải đấu châu lục kể từ năm 2010 đến nay.

HLV Marcelo Broli: "U23 Việt Nam mạnh, nhưng U23 UAE không e ngại"

Huấn luyện viên Marcelo Broli của U23 UAE bày tỏ sự vui mừng khi đội nhà giành quyền vào tứ kết và sẽ đối đầu với U23 Việt Nam, một đối thủ được đánh giá cao về phong độ. Ông Broli nhận định: "U23 Việt Nam là một đội bóng thi đấu chắc chắn, với hàng phòng ngự chặt chẽ và khả năng chuyển đổi trạng thái, phản công nhanh chóng".

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Uruguay khẳng định U23 UAE vẫn đặt mục tiêu giành vé vào bán kết. Ông Broli cũng thừa nhận việc U23 UAE có ít hơn một ngày nghỉ so với đối thủ là một bất lợi. Tuy nhiên, ông tin tưởng vào sự sẵn sàng và thể trạng tốt của các cầu thủ. "Khát khao mạnh mẽ và sự tự tin là yếu tố rất quan trọng ở giải đấu này. Chúng tôi hoàn toàn tự tin cho trận đấu", HLV Broli nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Marcelo Broli của U23 UAE (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong các tình huống cố định và bóng bổng tại giải đấu năm nay, với hai bàn thắng đã được ghi theo cách này.

Trước câu hỏi về cách U23 UAE sẽ đối phó với những pha đá phạt góc của U23 Việt Nam, HLV Broli cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị cho mọi tình huống, cho từng giai đoạn cụ thể của trận đấu. Không chỉ là phòng ngự tình huống cố định, mà trong tất cả các khả năng có thể xảy ra. Tôi tin vào khả năng phản ứng tốt của các cầu thủ U23 UAE".

Ông Broli nhấn mạnh tầm quan trọng của chi tiết này trong một trận đấu tứ kết U23 châu Á: "Một trận đấu quan trọng như tứ kết giải U23 châu Á thì đây là chi tiết không thể xem nhẹ. U23 Việt Nam đặc biệt mạnh ở khía cạnh này. Dẫu vậy, công tác chuẩn bị của U23 UAE vẫn kỹ lưỡng như mọi khi".