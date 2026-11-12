*Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Singapore sẽ diễn ra lúc 19h hôm nay (12/11), trên sân Pleiku (Gia Lai). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Ở lượt trận đầu tiên tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Thái Lan. Đây là bất ngờ khá lớn, vì U23 Thái Lan được đánh giá có thực lực ngang ngửa U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng sau lượt trận đầu tiên (Ảnh: Trần Hào).

Trong khi đó, U23 Singapore có trận hòa 0-0 với U23 Qatar. Đây cũng là một bất ngờ không nhỏ, vì U23 Qatar là đội bóng đến từ nền bóng đá có trình độ cao nhất trong số 4 nền bóng đá cử đại diện tham dự giải đấu ở Gia Lai.

Các cầu thủ Sinagapore thi đấu đơn giản, đặt sự chắc chắn lên hàng đầu. Với các đội thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, họ thường gặp khó khăn trước những đội chơi không ngại va chạm, sử dụng số đông cầu thủ phòng ngự trên sân nhà như U23 Singapore.

Đây là điều mà U23 Việt Nam cần phải nghiên cứu. Các cầu thủ của chúng ta cần chuyền bóng cho nhau nhiều, để kéo giãn hàng phòng ngự của U23 Singapore.

So với các cầu thủ tham dự giải đấu năm nay, các cầu thủ U23 Việt Nam được đánh giá có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp nhiều nhất. Hầu hết các vị trí của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đều đang thi đấu tại V-League.

Các cầu thủ U23 Việt Nam giàu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp (Ảnh: Trần Hào).

Những Cao Văn Bình, Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, Lê Văn Thuận, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm, Trần Gia Bảo không xa lạ với áp lực của các những trận cầu đỉnh cao, những trận cầu căng thẳng tại giải trong nước.

Bên cạnh đó, kỹ thuật của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng được đánh giá cao hơn so với cầu thủ U23 Singapore. Nếu các cầu thủ chủ nhà phát huy được lối chơi kiểm soát bóng tốt, phối hợp bóng ngắn nhịp nhàng, chúng ta đủ sức khoan thủng hàng phòng ngự của đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải năm nay đang nằm trong tầm tay của đội tuyển U23 Việt Nam. Nếu đánh bại U23 Singapore, ngôi vô địch giải bóng đá quốc tế tứ hùng ở Gia Lai sẽ ở rất gần U23 Việt Nam.

Một chi tiết nữa không thể không nhắc đến, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu mà HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện sự “xoay vòng” cầu thủ. Một số gương mặt mới sẽ xuất hiện trong trận đấu với U23 Singapore.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Long Vũ, Mạnh Hưng, Quang Kiệt, Anh Tiệp, Bảo Long, Đức Phú, Quang Duyệt, Văn Thuận, Gia Bảo, Williams Minh Hoàng.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-0.