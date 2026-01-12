U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia (23h30 hôm nay): Lê Victor đá chính

HLV Kim Sang Sik cảnh báo U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Saudi Arabia

Đặc biệt Phi Hoàng cho biết HLV Kim Sang Sik cảnh báo U23 Việt Nam về sự lợi hại từ các cầu thủ hai biên của U23 Saudi Arabia. Điều này buộc hai cánh của U23 Việt Nam phải chơi tốt, đảm bảo thể lực để có thể đua sức với đối thủ.

“HLV Kim Sang Sik lưu ý rằng U23 Saudi Arabia rất nguy hiểm ở các mũi tấn công từ hai cánh”, Phi Hoàng chia sẻ.

Phi Hoàng và các đồng đội rất tự tin (Ảnh: AFC).

Trước một U23 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực lại được tiếp sức từ các CĐV, thách thức cùng áp lực sẽ là không nhỏ với U23 Việt Nam. Khi mà đối phương buộc phải thắng để nuôi hi vọng đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần có nhiều phương án về lối chơi, đặc biệt là làm tốt khâu phòng ngự.

Điểm mạnh của U23 Việt Nam chính là khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Nhờ nền tảng thể lực tốt, Phi Hoàng cùng các đồng đội sẵn sàng pressing (gây áp lực) tầm cao ngay khi có cơ hội. “U23 Việt Nam làm hết sức để giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia”, Phi Hoàng chốt lại.

Tiền đạo trẻ nhất U23 Việt Nam tuyên bố thắng Saudi Arabia

"Mục tiêu của U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia để đứng ngôi đầu bảng A, qua đó giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026. Chúng tôi thi đấu quyết tâm, tập trung, coi mỗi trận ở giải này là một trận chung kết", tiền đạo Nguyễn Lê Phát chia sẻ.

Lê Phát là cái tên gây bất ngờ lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ khi có trận thứ 2 liên tiếp đá chính, trong đó đá trọn vẹn 90 phút ở trận gặp U23 Jordan, đá hơn 70 phút ở trận gặp U23 Kyrgyzstan.

Lê Phát (2) tạo ra nhiều ấn tượng ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, anh chính là người bị loại khi HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 23 cầu thủ với AFC, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi quyết định vào phút chót khi Vĩ Hào chấn thương.

“Với tôi, việc có tên trong danh sách chính thức là một sự may mắn”, Lê Phát khẳng định. “Vì là cầu thủ còn trẻ nên tôi luôn phải nỗ lực, cố gắng hết sức trong các buổi tập và thi đấu”, anh nói thêm.

"HLV Kim Sang Sik dặn tôi phải chạy nhiều, xử lý bóng nhanh và chơi tự tin", Lê Phát chia sẻ những nhắc nhở của HLV trưởng với anh trước mỗi trận đấu.

Lê Phát cũng tiết lộ anh coi Nguyễn Hoàng Đức ở CLB Ninh Bình là nguồn cảm hứng, tấm gương để mình noi theo trong sự nghiệp. Ngoài ra, cầu thủ 18 tuổi luôn được mẹ gọi điện để hỏi thăm, động viên trước mỗi trận đấu.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử tại giải U23 châu Á

Giải U23 châu Á không chỉ là sân chơi quan trọng của bóng đá trẻ châu lục, mà còn phản ánh rõ nét sự phát triển của từng nền bóng đá. Với U23 Việt Nam, hành trình tại vòng bảng qua các kỳ giải từ năm 2016 đến 2024 cho thấy bước tiến dài, từ chỗ liên tiếp dừng bước sớm đến việc thường xuyên vượt qua vòng bảng và cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, trong 5 lần tham dự trước đây, U23 Việt Nam chưa từng toàn thắng ở vòng bảng. Đây là cột mốc lịch sử mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể chinh phục nếu đánh bại U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam thi đấu với U23 Jordan ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC)