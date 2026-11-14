*Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào lúc 19h ngày 14/11 trên sân Pleiku (Gia Lai). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Về lý thuyết, nền bóng đá Qatar được đánh giá cao hơn khá nhiều so với bóng đá Việt Nam. Qatar là nền bóng đá đang sở hữu hai ngôi vô địch Asian Cup gần nhất, vào các năm 2019 và 2023. Đội tuyển quốc gia Qatar cũng đã hai lần liên tiếp dự vòng chung kết World Cup, vào các năm 2022 và 2026.

U23 Việt Nam (áo trắng) có lợi thế trước trận đấu cuối cùng (Ảnh: Trần Hào).

Tuy nhiên, ở cấp độ U23, đội bóng Tây Á từng thua U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 châu Á 2018, thời điểm mà đội tuyển U23 Việt Nam làm nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”.

Tại giải U23 quốc tế đang diễn ra tại Gia Lai, U23 Qatar cũng không quá mạnh. Đại diện Tây Á hòa 0-0 với U23 Singapore trong trận ra quân. Sau đó họ thắng sát nút U23 Thái Lan 2-1 ở lượt trận thứ nhì.

U23 Qatar hiện có 4 điểm sau hai lượt trận, kém 2 điểm so với U23 Việt Nam. Thành tích này buộc U23 Qatar phải thắng U23 Việt Nam ở trận đấu diễn ra tối nay, mới mong giành được ngôi vô địch.

Thắng đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này không phải chuyện dễ. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thi đấu chắc chắn, sở hữu hàng phòng ngự rất mạnh mẽ.

Thể hình cao lớn của các vị trí ở hàng phòng ngự, gồm thủ môn Cao Văn Bình (1,84m), các trung vệ Quang Kiệt (1,95m), Anh Tiệp (1,83m), Tuấn Khải (1,82m) giúp cho U23 Việt Nam có ưu thế lớn trong các pha tranh chấp tay đôi và các pha bóng bổng.

U23 Việt Nam có lợi thế về mặt thể hình (Ảnh: Trần Hào).

Do vậy, U23 Qatar rất khó để vượt qua hàng thủ của U23 Việt Nam bằng các pha không chiến. Phương án còn lại để khoan thủng hàng phòng ngự U23 Việt Nam là phải sử dụng các pha bóng tốc độ kết hợp với kỹ thuật.

Tuy nhiên, tốc độ cũng là điểm mạnh của các cầu thủ U23 Việt Nam, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không ngại khi phải đua tốc độ với các cầu thủ U23 Qatar.

Tình thế với U23 Việt Nam khá thuận lợi. HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò sẽ vô địch giải đấu ở Gia Lai nếu chúng ta thắng hoặc hòa U23 Qatar. Thế nên, đội chủ nhà không việc gì phải nôn nóng.

Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh cần phát huy điểm mạnh nhất của mình, đó là khả năng kiểm soát bóng tốt, phối hợp nhóm nhỏ ăn ý. U23 Việt Nam chơi theo đúng sở trường để buộc đối thủ để lộ khoảng trống, trước khi chúng ta khai thác các khoảng trống này.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam có thể tận dụng những tình huống cố định để tranh bóng bổng với đối phương, không chiến và ghi bàn. Ngoài dàn trung vệ, các tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay cũng rất cao lớn.

Williams Minh Hoàng (1,90m), Trần Gia Bảo (1,82m), Nguyễn Minh Tâm (1,80m) kết hợp cùng Quang Kiệt, Anh Tiệp và Tuấn Khải sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam sở hữu một loạt cầu thủ có lợi thế về chiều cao. Khi xuất hiện cùng lúc trong khu vực 16m50 của đối thủ, họ sẽ rất nguy hiểm.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Bảo Long, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Mạnh Hưng, Long Vũ, Quang Duyệt, Hoàng Minh, Đăng Khoa, Lê Văn Thuận, Minh Tâm.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-1.