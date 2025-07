U23 Việt Nam tiến vào chung kết: Vấn đề báo động, chờ ngày vút bay

Vấn đề báo động của U23 Việt Nam

Trong niềm vui của U23 Việt Nam sau khi giành vé vào chung kết giải U23 Đông Nam Á, có một người vẫn canh cánh nỗi lo. Không ai khác chính là HLV Kim Sang Sik. Chia sẻ sau trận đấu, ông thẳng thắn thừa nhận: “U23 Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội”.

U23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Rõ ràng, nếu các chân sút của U23 Việt Nam chắt chiu hơn, chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm trước U23 Philippines. Một trong những pha bỏ lỡ điển hình của “Những chiến binh sao vàng” khiến người hâm mộ tiếc nuối là khi Lê Văn Thuận đá lên trời khi chỉ cách khung thành chừng 6m.

Trên hàng công, ngoài Đình Bắc, các chân sút còn lại như Quốc Việt, Văn Thuận, Viktor Lê, Công Phương đều chưa thể “nổ súng”. Khả năng dứt điểm của các cầu thủ tuyến dưới như Anh Quân, Văn Trường… cũng không khá khẩm hơn.

Có chi tiết đáng chú ý, cả 7 bàn thắng của U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á đều xuất phát từ những pha tạt cánh, trong đó có 5 pha dứt điểm bằng đầu, đó là “vũ khí lợi hại” của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Thế nhưng, ở góc nhìn nhận khác, chúng ta chưa thực sự đa dạng trong tổ chức tấn công và không có phương án thay thế.

U23 Philippines, với nhiều cầu thủ to cao, được kỳ vọng sẽ hóa giải được những pha không chiến của U23 Việt Nam nhưng thực tế hàng thủ của U23 Philippines khá non kinh nghiệm và ít được thực chiến. Do đó, họ rất dễ mắc sai lầm khi đối diện với đối thủ mạnh hơn là U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, U23 Indonesia sẽ là thử thách hoàn toàn khác. Họ đủ kinh nghiệm và sự tinh quái để hóa giải “vũ khí” không chiến của U23 Việt Nam. Nếu không tìm ra cách tiếp cận khác hoặc tạo ra những pha bóng đột biến, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể sẽ đâm vào ngõ cụt.

Điều đáng mừng là U23 Việt Nam đang sở hữu hai hậu vệ cánh lên công về thủ khá tốt là Anh Quân và Phi Hoàng. Trong đó, khả năng xâm nhập vòng cấm của Anh Quân khá tốt, còn Phi Hoàng gây ấn tượng với những pha tạt bóng chuẩn xác. Tuy nhiên, U23 Indonesia đương nhiên sẽ biết điểm mạnh này để tìm cách hóa giải.

Kỹ năng dứt điểm của U23 Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế (Ảnh: VFF).

Có thống kê khá buồn là tỷ lệ dứt điểm trúng đích của U23 Việt Nam chỉ là 26,9% (dứt điểm 63 lần, trúng đích 17 lần), thấp thứ hai giải đấu, chỉ hơn mỗi U23 Brunei. Trong khi đó, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của đội bóng chỉ là 11,11%, thấp hơn nhiều so với U23 Indonesia.

Đó là vấn đề báo động với U23 Việt Nam xuyên suốt giải đấu này. Không phải HLV Kim Sang Sik không tìm cách khắc phục. Đích thân ông đã “thị phạm” tiền đạo Quốc Việt, hướng dẫn anh cách dứt điểm, chạy chỗ, lấy đà khi sút bóng. Thậm chí, ông còn là người trực tiếp chuyền bóng cho học trò.

Tuy nhiên, cải thiện khâu dứt điểm không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai. Đó là kỹ năng cần tôi rèn. Quốc Việt vốn được biết đến là “vua giải trẻ” nhưng vẫn chưa thể nâng tầm kỹ năng một cách tốt nhất.

Trên hàng công, có chăng chỉ có Đình Bắc phần nào mang tới sự tin tưởng cho người hâm mộ. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội biết cách tạo đột biến và có kỹ năng dứt điểm đa dạng (bằng chân, bằng đầu). Dù vậy, chân sút này vẫn cần nỗ lực rất nhiều mới có khả năng chọn vị trí và dứt điểm ở đẳng cấp cao.

U23 Indonesia, thử thách cực đại của U23 Việt Nam

HLV Kim Sang Sik đang đi theo bước đường của người đồng hương Park Hang Seo, đó là xây dựng hệ thống bất bại ở Đông Nam Á. Dưới thời HLV Kim, các đội tuyển của Việt Nam đang có chuỗi bất bại 11 trận liên tiếp ở các giải đấu trong khu vực. Sau khi đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 1 ở AFF Cup, đội U23 Việt Nam tiếp tục toàn thắng 3 trận ở giải U23 Đông Nam Á.

U23 Indonesia không sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng đã thi đấu tốt ở giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: Antara).

Trận thua 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia diễn ra ở vòng loại Asian Cup 2027 (cấp độ châu Á) phần nào là do các cầu thủ nhập tịch của Malaysia ở trình độ rất cao so với mặt bằng chung các cầu thủ Việt Nam. Còn nếu tính riêng ở các giải Đông Nam Á, nơi gần như không có các cầu thủ nhập tịch, HLV Kim Sang Sik vẫn xây dựng tập thể bất bại.

Nói vậy để thấy rằng, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin khi đối đầu với U23 Indonesia. Lực lượng của đội bóng xứ Vạn đảo ở giải đấu này bao gồm hầu hết cầu thủ bản địa. Chỉ có một cầu thủ sinh ra ở nước ngoài là Jens Raven (gốc Hà Lan) nhưng tiền đạo này cũng gắn bó với các đội trẻ của Indonesia từ lâu.

Cũng như U23 Việt Nam, U23 Indonesia triệu tập khá nhiều ngôi sao từng khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu này như Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Arkhan Fikri, Hokky Caraka. Những cái tên này vốn được quy hoạch để khoác áo đội tuyển quốc gia, bất chấp việc phải cạnh tranh gay gắt với các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu.

Nói vậy để thấy, U23 Indonesia cũng là tập thể giàu kinh nghiệm và có bản lĩnh. Điều đó được thể hiện rõ nét ở trận đấu với U23 Thái Lan vừa qua. Dù bị dẫn trước nhưng đội bóng xứ Vạn đảo không hề nao núng. Họ đã có bàn thắng gỡ hòa của Jens Raven ở thời điểm cuối trận, trước khi vươn lên thắng U23 Thái Lan sau loạt sút luân lưu.

Về cơ bản, nếu so với các đối thủ của U23 Việt Nam từ đầu giải, U23 Indonesia rõ ràng ở tầm cao hơn rất nhiều. Hay nói cách khác, đây là thử thách cực đại với U23 Việt Nam. Họ là “bài kiểm tra” tốt để “Rồng vàng” kiểm chứng sức mạnh thực sự của mình.

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ lần thứ ba liên tiếp vô địch giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: Minh Quân).

Đây là trận đấu khá thú vị khi dấu ấn “cầu thủ nhập tịch” không nhiều. Điều đó đảm bảo sự “công bằng” ở sân chơi dành cho các cầu thủ Đông Nam Á. Điều này vốn là nét thuần khiết của bóng đá khu vực nhưng đã bị “phá tan” bởi làn sóng sử dụng cầu thủ nhập tịch.

U23 Việt Nam đang giữ chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước U23 Indonesia. Trong lần gặp nhau gần nhất ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023, đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã xuất sắc vượt qua U23 Indonesia sau loạt “đấu súng” để đăng quang. Hay trước đó, U23 Việt Nam cũng thắng 3-0 trước đối thủ này trong trận chung kết SEA Games 2019.

Tuy nhiên, Indonesia đang có khát khao cháy bỏng muốn chứng minh tiềm năng của nhóm cầu thủ bản địa. Họ có quá nhiều lý do để hướng tới chiến thắng. Lần duy nhất bóng đá Indonesia có dịp ăn mừng chức vô địch bóng đá Đông Nam Á ở sân Bung Karno đã cách đây 38 năm, ở SEA Games 1987.

Đã lâu rồi, cuộc đối đầu của bóng đá Việt Nam và Indonesia mới được chú ý như lúc này. Đó là màn so tài của hai đội bóng cân tài cân sức và đều có khát khao mãnh liệt. Điều quan trọng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu “thuần Đông Nam Á” đúng nghĩa.