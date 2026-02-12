U23 Việt Nam sở hữu lực lượng mới, hướng tới kỳ tích ở Asiad 20

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và quốc gia chủ nhà của Asiad 20 là Nhật Bản đã thống nhất phương án tổ chức nội dung bóng đá nam, với 16 đội. Đây là 16 đội vừa tham dự vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, hồi tháng 1.

Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển U23 sẽ là một trong 16 đội góp mặt tại Đại hội thể thao châu Á năm nay. Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF cho biết sẽ cử lực lượng U21 tham dự Asiad, thay cho lứa cầu thủ U23.

Thủ môn Cao Văn Bình sẽ là trụ cột của đội tuyển U21 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Mục đích của việc cử đội U21 Việt Nam tham dự Asiad 20 năm 2026 là hướng đến giải U23 châu Á 2028, đồng thời chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé dự Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028.

Dù chỉ dự giải với thành phần U21, nhưng đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn có thể tạo tiếng vang trên đất Nhật Bản, bởi chúng ta sở hữu lực lượng rất tốt trong lứa tuổi 21.

Đầu tiên, sẽ có 5 cầu thủ vừa tham dự giải U23 châu Á 2026 đủ tuổi tham dự Asiad 20, gồm thủ môn Cao Văn Bình (21 tuổi), Phạm Đình Hải (20 tuổi), tiền vệ Lê Văn Thuận (20 tuổi), Nguyễn Công Phương (20 tuổi) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi).

Trong số này, 4 cầu thủ Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Lê Phát thi đấu xuất sắc trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc khi tranh hạng 3 giải U23 châu Á hồi tháng 1.

Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Lê Phát được sử dụng ở nhiều trận đấu khác tại giải U23 châu Á 2026. Còn thủ môn Cao Văn Bình là cầu thủ hay nhất trận gặp U23 Hàn Quốc nói trên, là trụ cột của CLB SLNA tại V-League. Điều này phản ánh, những cầu thủ này rất giàu kinh nghiệm.

Trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt là nhân tố được chờ đợi của U21 Việt Nam dự Asiad (Ảnh: HAGL FC).

Chưa hết, trong lứa tuổi 21, bóng đá Việt Nam còn nhiều gương mặt khác, từng có kinh nghiệm thi đấu ở các giải quốc gia và quốc tế.

Số này có các thủ môn Nguyễn Tân (21 tuổi), Hoa Xuân Tín (18 tuổi), trung vệ Đinh Quang Kiệt (19 tuổi), Nguyễn Mạnh Hưng (21 tuổi), tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (21 tuổi), Lê Đình Long Vũ (20 tuổi), Việt kiều Nguyễn Vadim (21 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (21 tuổi), tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi), Trần Gia Bảo (18 tuổi)…

Trong số những cầu thủ nói trên, Nguyễn Mạnh Hưng từng thi đấu rất hay tại giải U23 châu Á 2024, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, Trần Thành Trung là gương mặt đầy triển vọng của CLB Ninh Bình. Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Vadim, Lê Đình Long Vũ và thủ môn Nguyễn Tân từng xuất hiện ở đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Còn tiền đạo Trần Gia Bảo từng lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại V-League năm 2024. Khi đó, anh cán cột mốc này lúc 16 tuổi 8 tháng và 12 ngày.

Thể hình của đội U21 Việt Nam hướng đến Asiad 20 cũng rất tốt, tốt hơn cả dàn cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự SEA Games 33 năm 2025 và giải U23 châu Á 2026.

Đội U21 Việt Nam có thể sở hữu trung vệ Đinh Quang Kiệt cao 1m95, thủ môn Nguyễn Tân cao 1m93, tiền đạo Nguyễn Đăng Dương cao 1m84 và Trần Gia Bảo cao 1m82.

Đây là yếu tố rất quan trọng khi U21 Việt Nam đụng độ các đội bóng có thể hình tốt, sở hữu lối đá thiên về sức mạnh ở đấu trường châu Á. Asiad 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi (Nhật Bản).