Hòa U23 Qatar 1-1, U23 Việt Nam lên ngôi vô địch

U23 Việt Nam kết thúc giải với 7 điểm, sau hai chiến thắng (3-0 trước U23 Thái Lan và 1-0 trước U23 Singapore) và một trận hòa (1-1 với U23 Qatar).

U23 Qatar giành hạng nhì với 5 điểm, U23 Thái Lan đứng hạng ba với 3 điểm, còn U23 Singapore có một điểm, đứng cuối bảng xếp hạng.

Với ngôi vô địch vừa giành được, đội tuyển U23 Việt Nam nhận số tiền thưởng 100.000 USD (hơn 2,57 tỷ đồng) từ Ban tổ chức giải. Đây là số tiền thưởng khá lớn cho một giải giao hữu ngắn ngày.

U23 Việt Nam vô địch giải bóng đá tứ hùng ở Gia Lai (Ảnh: Trần Hào).

Chưa hết, thủ môn Cao Văn Bình và tiền đạo Nguyễn Minh Tâm nhận thêm các danh hiệu cá nhân. Thủ môn Cao Văn Bình nhận 1.000 USD tiền thưởng (hơn 25,7 triệu đồng) cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm nhận 1.000 USD tiền thưởng cho danh hiệu Vua phá lưới. Anh nhận thêm 2.000 USD (51,45 triệu đồng) cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tổng cộng, tiền đạo đang khoác áo CLB HAGL nhận 77,15 triệu đồng cho các giải thưởng cá nhân.

Đội xếp hạng nhì U23 Qatar nhận 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng), còn đội xếp thứ ba U23 Thái Lan nhận 20.000 USD (hơn 514,5 triệu đồng).