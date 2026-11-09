Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung gặp chấn thương khi còn ở CLB Ninh Bình. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế, anh được đánh giá không đủ khả năng thi đấu tại giải. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn vừa dính chấn thương đầu gối trong màu áo CLB Hưng Yên tại giải hạng nhất quốc gia.

Trần Thành Trung chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương (Ảnh: VFF).

Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung là Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V-League. Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá PVF, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U20, U21, U22 và U23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Phú còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Ở thời điểm này, U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Pleiku nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai. Ban huấn luyện tập trung ổn định lực lượng, duy trì nền tảng thể lực và rà soát các phương án chuyên môn trước khi bước vào thi đấu.

Với sự điều chỉnh nhân sự kịp thời, U23 Việt Nam hướng tới trạng thái sẵn sàng tốt nhất cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào lúc 19h ngày 10/11 trên sân vận động Pleiku.

Sau trận gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và gặp U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức tại sân Pleiku.

U23 Việt Nam tràn đầy hứng khởi trước trận đấu với U23 Thái Lan (Ảnh: VFF).

Đội vô địch sẽ nhận 100.000 USD, cùng cúp và huy chương vàng. Đội á quân được thưởng 40.000 USD và huy chương bạc, trong khi đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD cùng huy chương đồng.

Về phía các đội khách mời, U23 Qatar đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng vào chiều 8/11 nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại giải. Trong khi đó, U23 Singapore đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 8/11, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không đến Pleiku và đã có mặt tại Gia Lai. Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ là đội khách cuối cùng có mặt tại Pleiku, dự kiến vào chiều 9/11.