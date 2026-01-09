U23 Việt Nam 1-0 U23 Kyrgyzstan (hiệp 1): Văn Khang sút 11m thành công

Nhận diện sức mạnh đối thủ U23 Kyrgyzstan của U23 Việt Nam

Khó khăn đầu tiên và cũng là lớn nhất đối với hàng công U23 Việt Nam chính là sự hiện diện của thủ thành Nurlanbekov bên phía U23 Kyrgyzstan. Với chiều cao lên tới 1,91m cùng sải tay dài, “người gác đền” này đang là điểm tựa vững chắc nhất của đội bóng Trung Á.

Trong trận đấu mở màn với U23 Saudi Arabia, chính Nurlanbekov là người đã cản phá thành công quả phạt đền của đội chủ nhà, suýt chút nữa giúp đội nhà tạo nên cơn địa chấn.

Thủ thành Nurlanbekov của U23 Kyrgyzstan đang có phong độ cao (Ảnh: AFC).

Bên cạnh đó hàng công của U23 Việt Nam còn phải đối mặt với Khristiyan Brauzman, trung vệ sở hữu chiều cao 1,90m và là ngôi sao giá trị nhất đội hình với mức định giá 450.000 euro trên chuyên trang Transfermarkt.

Brauzman được giới chuyên môn đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu tại bảng đấu. Sự kết hợp giữa thủ môn Nurlanbekov và Brauzman sẽ khiến những quả phạt góc của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên khó khăn hơn khi phải đối đầu với những cầu thủ có khả năng kiểm soát không gian vượt trội.

So sánh giá trị đội hình U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan

Dựa trên sự định giá của Transfermarkt, cho biết đội tuyển U23 Việt Nam hiện có tổng giá trị chuyển nhượng ước lượng vào khoảng 3,13 triệu euro (hơn 96 tỷ đồng). U23 Việt Nam xếp 11 trong tổng số 16 đội tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026.

Những cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất trong đội hình U23 Việt Nam có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Khuất Văn Khang. Mỗi người trong số họ được Transfermarkt định giá 300.000 euro (hơn 9,2 tỷ đồng).

U23 Việt Nam được định giá cao hơn gấp đôi so với U23 Thái Lan (Ảnh: ASEAN Football).

Đối thủ mà U23 Việt Nam sắp đụng độ là U23 Kyrgyzstan có tổng giá trị chuyển nhượng ước lượng vào khoảng 3,78 triệu euro (hơn 116 tỷ đồng). Tổng giá trị chuyển nhượng của U23 Kyrgyzstan cao hơn tổng giá trị chuyển nhượng của U23 Việt Nam khoảng 20 tỷ đồng.

Con số này tương đương với giá trị chuyển nhượng của hai cầu thủ Đình Bắc và Khuất Văn Khang cộng lại. U23 Kyrgyzstan đứng thứ 9 trong danh sách 16 đội dự VCK U23 châu Á năm nay.

Báo Kyrgyzstan bình luận trước khi đội nhà gặp U23 Việt Nam

Trước trận đấu này, báo giới Kyrgyzstan đánh giá khá cao U23 Việt Nam, nhất là sau khi đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã đánh bại U23 Jordan ở lượt trận đầu tiên.

Tờ Aki Press bình luận: “Việc thi đấu thiếu người khi Arsen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ ở phút 34 đã khiến cho U23 Kyrgyzstan hứng chịu thất bại trước U23 Saudi Arabia. Đoàn quân của HLV Edmar Lacerda sẽ phải dồn toàn lực đánh bại U23 Việt Nam nếu không muốn bị loại sớm.

Đây là thử thách không hề dễ dàng với U23 Kyrgyzstan. Trong trận mở màn, U23 Việt Nam đã chứng minh sức mạnh khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Đội hình của U23 Việt Nam đều thi đấu trong nước nhưng họ sở hữu không ít tuyển thủ quốc gia. Chính vì vậy, U23 Kyrgyzstan cần phải đặc biệt cẩn trọng nếu không muốn tiếp tục hứng chịu trận thua thứ hai”.

U23 Kyrgyzstan thi đấu kiên cường trước U23 Saudi Arabia trong thế 10 người (Ảnh: AFC).

Tờ Sport.kg cũng có chung quan điểm: “Sức mạnh của U23 Việt Nam đã được kiểm chứng sau chiến thắng trước U23 Jordan với tỷ số 2-0. Trong đó, cả hai bàn thắng đều được đội bóng này thực hiện từ tình huống cố định.

U23 Kyrgyzstan đã trải qua trận đấu đáng khen với U23 Saudi Arabia. Toàn đội đã đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu trong thế 10 người. Nhưng đáng tiếc, đội chủ nhà đã có bàn thắng ở phút 88 do công của Rakan Al-Ghamdi”.