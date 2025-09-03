U23 Việt Nam 1-0 U23 Bangladesh ( hiệp 2): Sẵn sàng tăng tốc

HLV Kim Sang Sik loại cầu thủ Việt kiều trước vòng loại U23 châu Á

Trước giờ bóng lăn vào ngày 3/9, đội tuyển U23 Việt Nam đã chốt danh sách từ 24 cầu thủ xuống còn 23 cầu thủ. Người bị loại khỏi danh sách 24 cầu thủ trước đó là tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.

HLV Kim Sang Sik tự tin trước giờ bóng lăn (Ảnh: VFF).

HLV Kim Sang Sik nói về quyết định này: “Trần Thành Trung là cầu thủ có kỹ thuật và tinh thần tốt. Cậu ấy sẽ còn phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới. Tôi không lựa chọn cậu ấy ở giải lần này, nhưng Thành Trung có thể khoác áo các đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu tiếp theo”.

“Tôi tin rằng đội tuyển U23 Việt Nam có động lực để thi đấu tốt tại vòng loại giải U23 châu Á 2026”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Khi được hỏi về Lê Viktor, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết anh là cầu thủ giàu tiềm năng, nhưng việc sử dụng còn tùy thuộc đối thủ và chiến thuật từng trận: “Ban huấn luyện đang tìm cách để phát huy tối đa khả năng của Lê Viktor, lựa chọn thời điểm phù hợp để cậu ấy tỏa sáng”.

Đình Bắc: U23 Việt Nam sẽ mang niềm vui tới người hâm mộ dịp Quốc khánh 2/9

Chia sẻ về các đối thủ, chân sút của U23 Việt Nam khẳng định cả đội đang tập trung cao độ cho từng trận đấu. “Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cả ba đối thủ. Trước tiên, toàn đội sẽ dồn sự chuẩn bị cho trận mở màn gặp U23 Bangladesh. Tập thể U23 Việt Nam đặt quyết tâm cao nhất, hướng tới kết quả tốt để mang niềm vui đến người hâm mộ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của đất nước”, Đình Bắc nói.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trả lời phỏng vấn chiều 1/9 (Ảnh: VFF).

Tiền đạo trẻ sinh năm 2004 nhấn mạnh, các cầu thủ đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được thi đấu trong thời khắc lịch sử của dân tộc, đồng thời quyết tâm chiến đấu hết mình để giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Cầu thủ CLB Công an Hà Nội cũng gửi lời nhắn nhủ tới khán giả: “Chúng tôi rất mong người hâm mộ sẽ tới sân Việt Trì để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để toàn đội thi đấu thật tốt, đạt mục tiêu đề ra”.

U23 Bangladesh sẵn sàng đối đầu U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á

Đội hình của Bangladesh tham dự vòng loại năm nay được chú ý với sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Cuba Mitchell - người mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh, đã từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland.

Đội tuyển U23 Bangladesh được đón tiếp chu đáo khi đến Việt Trì (Phú Thọ) (Ảnh: VFF).

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, Bangladesh đã có hai trận giao hữu với U23 Bahrain và đều thua với các tỷ số 0-1 và 2-4. ​

Đội bóng của HLV AKM Saiful Bari Titu cũng chính là đối thủ đầu tiên của chủ nhà U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay với trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 3/9 trên sân vận động Việt Trì tới đây.

Bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 có 4 đội bóng tham dự gồm chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh.