U23 Việt Nam 0-2 U23 Trung Quốc (hiệp 2): Hai bàn thắng chớp nhoáng

HLV Kim Sang Sik: "U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Trung Quốc, vào chung kết"

“Chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi có mặt ở vòng bán kết, nơi quy tụ những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á như U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ trong buổi họp báo trước trận bán kết giải U23 châu Á vào chiều 19/1.

Ông nói tiếp: “Nhìn lại chặng đường đã qua, từ trận mở màn gặp U23 Jordan tới tứ kết gặp U23 UAE, U23 Việt Nam luôn phải đối mặt với nhiều thử thách khi chạm trán các đối thủ có thực lực. Dù vậy, toàn đội vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cùng sự tỉnh táo trong lối chơi ở từng trận đấu. Chính những điều đó đã giúp chúng tôi có mặt ở đây vào thời điểm này”.

HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng lớn cho U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

“U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc. Đây có thể xem là một thử thách mới, không hề dễ dàng. Dẫu vậy, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần dũng cảm, nỗ lực cao nhất để hướng tới mục tiêu đã đề ra”, HLV Kim Sang Sik cho biết thêm.

“Tôi đã nói rằng từ đầu giải, các cầu thủ của chúng tôi phải đối đầu với nhiều đội bóng mạnh, trội hơn về thể chất và kỹ thuật, nhưng vẫn luôn thi đấu kiên cường. Trận tứ kết với U23 UAE rất mệt mỏi khi phải đá hiệp phụ, song U23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 3-2”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

HLV Antonio Puche: "U23 Trung Quốc chịu thiệt thể lực khi gặp U23 Việt Nam"

Nói về mục tiêu của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á, HLV Puche thẳng thắn chia sẻ: “Trước giải, chúng tôi chỉ đặt mục tiêu cố gắng giải quyết từng trận đấu một. Giờ đây, khi đã vào tới bán kết, đây là một thành tựu lớn, có thể xem như giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nhưng khi đã có mặt ở đây, không ai muốn thất bại. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành vé vào chung kết”.

Đánh giá về đối thủ U23 Việt Nam tại vòng bán kết, HLV Puche cho thấy ông không hề xa lạ: “Chúng tôi hiểu U23 Việt Nam bởi hai đội đã gặp nhau ba lần trong hai năm qua. Họ tổ chức lối chơi rất tốt, tấn công hiệu quả và khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ ấn tượng. Ngày mai chắc chắn sẽ là một trận đấu rất, rất khó khăn. Các cầu thủ của tôi cũng hiểu rõ đối thủ của mình”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không né tránh khi đề cập tới bất lợi về thể lực của U23 Trung Quốc so với đối thủ: “Tôi thực sự lo lắng về điều này. Việc được nghỉ ba hay bốn ngày là rất quan trọng. Chỉ hơn một ngày nghỉ thôi cũng tạo ra sự khác biệt lớn trong quá trình hồi phục. Dù vậy, chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua”.

HLV Antonio Puche khẳng định đã vào bán kết không đội nào muốn thua trận (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ ở màn so tài với U23 Trung Quốc

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), U23 Việt Nam sẽ mặc áo đỏ ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 tối nay (20/1, giờ Việt Nam).

Việc được khoác áo đỏ được xem là điềm may mắn của U23 Việt Nam khi tại giải đấu năm nay, “Những chiến binh sao vàng” toàn thắng cả 4 trận đã đấu, trong đó có ba trận ra sân với trang phục đỏ khi gặp U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 UAE, cùng một trận mặc áo trắng trước U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam sẽ mặc trang phục màu đỏ để quyết đấu với U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Báo Trung Quốc: “Không ngờ U23 Việt Nam tiến bộ nhanh như vậy”

Sáng nay, tờ Titan Sport vừa có bài viết nói về sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tờ báo này cho rằng U23 Việt Nam đã có sự tiến bộ chóng mặt và nhận được sự trợ giúp rất lớn khi được tạm dừng giải vô địch quốc gia để tạo điều kiện cho “Những chiến binh sao vàng” có thể phát huy tốt nhất ở giải U23 châu Á.

Tờ báo của Trung Quốc có bài viết: “Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam. Cả nền bóng đá chơi chung một bàn cờ”.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Tác giả viết: “U23 Việt Nam đang được chú ý đặc biệt khi là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 4 trận đấu ở giải U23 châu Á. Đây là lần thứ hai kể từ sau giải U23 châu Á 2018, Việt Nam góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất. Chúng ta đều không ngờ rằng các cầu thủ Việt Nam lại tiến bộ rõ rệt và có kỹ thuật tốt như vậy.

Có lẽ không nhiều người để ý đến một thực tế. Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan… vẫn đang áp dụng hệ thống thi đấu theo năm dương lịch nên giải quốc nội đã kết thúc, việc đội U23 tập trung không phát sinh xung đột với lịch thi đấu của CLB. Còn lại, trong số các quốc gia áp dụng lịch thi đấu vắt sang hai năm, U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất được tạo điều kiện dừng lại toàn bộ giải vô địch quốc gia.

Hơn nữa, việc tạm dừng này không chỉ giới hạn ở giải U23 châu Á 2026. Ngay từ đầu tháng 11 năm ngoái, giải V-League đã phải tạm hoãn do U23 Việt Nam lên đường sang Thành Đô (Trung Quốc) tham dự giải Panda Cup và sau đó là giải SEA Games.

Nói cách khác, trong số 16 đội tham dự giải U23 châu Á, U23 Việt Nam là đội có thời gian chuẩn bị dài nhất, chế độ đảm bảo đầy đủ nhất. Điều đó cũng giúp đội có đủ thời gian để tiến hành rèn giũa, hoàn thiện về mặt chiến thuật và kỹ thuật.