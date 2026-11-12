U23 Thái Lan thua 1-2 trước U23 Qatar

U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng, nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại VTV Cup 2026 sau khi để thua U23 Qatar với tỷ số 1-2 vào chiều 12/11 tại sân Pleiku (Gia Lai). Kết quả này đẩy "Voi chiến" vào tình thế khó khăn và chắc chắn không còn cơ hội vô địch giải đấu.

Bước vào trận đấu với U23 Qatar dưới áp lực phải thắng sau trận thua đậm U23 Việt Nam 0-3, U23 Thái Lan đã không thể hiện được sự cải thiện đáng kể. Ngay từ những phút đầu, đại diện Đông Nam Á đã phải đối mặt với sức ép từ đối thủ Tây Á.

Phút thứ 8, U23 Qatar sớm có bàn mở tỷ số. Yamaan Jarrar đi bóng tốc độ bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm địa rồi dứt điểm gọn gàng để đưa đội bóng của mình vươn lên dẫn trước. Chỉ 10 phút sau, U23 Thái Lan tiếp tục nhận thêm bàn thua.

Từ một tình huống phạt góc, Elsayed Saleh thoải mái bật cao đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt cho U23 Qatar. Hai bàn thua chóng vánh chỉ trong 18 phút đầu trận đã đẩy U23 Thái Lan vào thế bất lợi lớn.

U23 Thái Lan chơi lép vế trước U23 Qatar (Ảnh: Thairaith).

Sau khi có lợi thế dẫn trước, U23 Qatar chủ động kiểm soát thế trận và duy trì sức ép. Trong khi đó, U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng các phương án tấn công của họ tỏ ra thiếu hiệu quả. Hàng phòng ngự của Qatar được tổ chức tốt, hóa giải hầu hết các pha lên bóng của đối thủ.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Qatar. Thậm chí, U23 Qatar còn tạo ra một số cơ hội nguy hiểm từ những tình huống phản công, điển hình là cú dứt điểm cận thành của Faragalla ở phút 75, buộc thủ môn Chankar phải trổ tài cứu thua.

Những nỗ lực muộn màng của U23 Thái Lan cuối cùng cũng được đền đáp ở phút bù giờ. Phút 90+2, Paripan Wongsa bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Phongsakon Sangkasopha thực hiện thành công cú sút 11m một phút sau đó, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để U23 Thái Lan tìm kiếm bàn gỡ hòa.

U23 Thái Lan ghi bàn danh dự ở phút bù giờ (Ảnh: Thairaith).

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về U23 Qatar. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của U23 Thái Lan tại VTV Cup 2026, sau trận thua 0-3 trước U23 Việt Nam. Sau hai trận, U23 Thái Lan chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới tới 5 lần, cho thấy những vấn đề nghiêm trọng cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar có chiến thắng đầu tiên tại giải sau trận hòa U23 Singapore 0-0. Đội bóng Tây Á sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận cuối vào ngày 14/11, nhiều khả năng đó sẽ là trận đấu quyết định ngôi vô địch giải đấu.