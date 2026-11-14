U23 Thái Lan thắng 3-1 trước U23 Singapore

Cả U23 Thái Lan và U23 Singapore đều đều không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch giải giao hữu ở Gia Lai trước trận đối đầu vào chiều 14/11 trên sân Pleiku. Tuy nhiên, hai đội đều muốn giành chiến thắng để chia tay giải đấu.

U23 Thái Lan giành chiến thắng trước U23 Singapore (Ảnh: FAT).

Với tâm lý thi đấu thoải mái, hai đội nhập cuộc chủ động, chơi đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong thế trận ấy, U23 Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 33. Noisri thoát xuống và dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Bóng bật ra đúng vị trí của Popoon và cầu thủ này nhanh chóng dứt điểm vào lưới U23 Singapore.

U23 Singapore không chịu lùi bước. Phút 41, Rashid đã có pha dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng ở đảo quốc sư tử.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi tấn công hấp dẫn. Phút 64, U23 Thái Lan tiếp tục vượt lên dẫn trước 2-1. Từ đường chuyền ở sân nhà, Phonsakon thoát xuống, trước khi dứt điểm sệt vào lưới U23 Singapore.

U23 Singapore rời khỏi giải đấu với 1 điểm (Ảnh: FAT).

Phút 78, Paripan đã khiến sân Pleiku ngỡ ngàng khi thực hiện siêu phẩm vuốt bóng từ cự ly chừng 25m tung lưới U23 Singapore, nâng tỷ số lên 3-1. Tới phút 87, Phongsakorn còn có cơ hội ghi bàn thắng thứ 4 cho U23 Thái Lan nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc ở cự ly gần.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về U23 Thái Lan. Thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã kết thúc giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai với vị trí thứ 3 khi có 3 điểm. U23 Singapore xếp cuối với 1 điểm.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào lúc 19h hôm nay sẽ quyết định trực tiếp ngôi vô địch. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa trong trận đấu này là lên ngôi cao nhất.