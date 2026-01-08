Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia (h1): Hai bàn thua quá chóng vánh

(Dân trí) - Chỉ trong 2 phút, U23 Australia đã ghi liên tiếp hai bàn vào lưới của U23 Thái Lan.

H. Long
