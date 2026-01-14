U23 Thái Lan 0-0 U23 Trung Quốc (hiệp 1): "Voi chiến" ở thế đường cùng

Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Thái Lan gặp U23 Trung Quốc

Tối nay, U23 Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng bảng D giải U23 châu Á trên sân Al-Shabab Club. Trước trận đấu này, U23 Thái Lan đang xếp cuối bảng D với 1 điểm, còn U23 Trung Quốc đứng đầu với 4 điểm.

Mục tiêu của hai đội rất rõ ràng. U23 Thái Lan chỉ có thể đi tiếp nếu giành chiến thắng, còn U23 Trung Quốc chỉ cần một kết quả hòa để vào tứ kết.

U23 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc để giành vé đi tiếp (Ảnh: AFC).

Bình luận về trận đấu này, tờ Tribunnews (Indonesia) viết: “U23 Trung Quốc đang đứng trước thời cơ lịch sử khi có cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Hàng phòng ngự của đội bóng ở đất nước tỷ dân thi đấu vô cùng chắc chắn cho đến lúc này. Họ cầm hòa U23 Iraq 0-0 và thắng sát nút 1-0 trước U23 Australia.

Ở chiều ngược lại, U23 Thái Lan đang đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm khi hòa 1-1 trước Iraq và trận thua 1-2 trước Australia. “Voi chiến” hiểu rằng chỉ có thể giành chiến thắng mới giúp họ giành vé đi tiếp.

Đây là lần đầu tiên hai đội U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan chạm trán ở giải U23 châu Á. Tuy nhiên, trong hai trận đối đầu gần nhất (tính cả giao hữu), U23 Trung Quốc đều giành chiến thắng”.

Tờ Tribunnews cho rằng U23 Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn nhờ hàng thủ rất tốt. Tờ báo của Indonesia dự đoán U23 Trung Quốc giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan.

Một tờ báo khác của Indonesia là Lombok cho rằng đây là trận đấu cân bằng. U23 Trung Quốc chỉ cần kết quả hòa là giành vé đi tiếp nên sẽ tận dụng triệt để sức mạnh hàng thủ để hoàn thành mục tiêu. Còn U23 Thái Lan sẽ cố gắng tận dụng những pha phản công nhanh để gây sát thương cho đối thủ.

Tờ Lombok dự đoán U23 Trung Quốc hòa 1-1 với U23 Thái Lan.