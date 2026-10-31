U23 Qatar sử dụng đội hình mạnh đối đầu U23 Việt Nam

Giải tứ hùng quốc tế ở Gia Lai diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11. Tất cả các trận đấu của giải đều diễn ra ở sân Pleiku (Gia Lai). 4 đội tham dự giải đấu này gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Ngày 30/10, U23 Qatar đã công bố danh sách dự giải. Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở U23 Qatar là họ sở hữu các cầu thủ có thể hình tốt, nhất là các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự.

U23 Qatar là đội bóng được đánh giá cao (Ảnh: VFF).

Trong đó, trung vệ Abdalla Mugib Gamer cao 1m92. Các hậu vệ Aatif Magdi Elamin (1m89) và Yousef Mohammad Alnizami (1m88) cũng có lợi thế đáng kể về thể hình. Còn thủ môn Abubaker Mohamed Osman cao 1m89.

Sự hiện diện của những cầu thủ này giúp U23 Qatar có thêm lợi thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi và không chiến.

Danh sách của U23 Qatar có nhiều cầu thủ chỉ mới 20 và 21 tuổi. Đây là độ tuổi đủ điều kiện tham dự vòng loại U23 châu Á 2028, diễn ra vào tháng 6 năm sau. Thế nên, giải tứ hùng quốc tế ở Gia Lai là nơi để U23 Qatar rèn luyện, chuẩn bị cho vòng loại giải châu Á.

U23 Việt Nam chuẩn bị có những trận "thử lửa" chất lượng (Ảnh: VFF).

Các tiền vệ Bassam Adel Eid, Moath Ibrahim, hậu vệ Marwan Sherif, tiền vệ Faisal Mohammad, Nawaf Alawi, tiền đạo Yamaan Jarrar và Mohamed Khaled Gouda là những cầu thủ từng tham dự nhiều giải trẻ quốc tế trong thời gian gần đây, trong đó có Asiad 20 tại Nhật Bản hồi giữa tháng 9 và đầu tháng 10.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra ngày 14/11, ngày thi đấu cuối cùng của giải. Với cách sắp xếp lịch thi đấu như thế này, Ban tổ chức giải tứ hùng quốc tế tại Gia Lai đánh giá rất cao đội bóng đến từ xứ sở Ả Rập.

Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng U23 Việt Nam có thể cạnh tranh ngôi vô địch với U23 Qatar.

Danh sách đội tuyển U23 Qatar Thủ môn: Abubaker Mohamed Osman; Mohamed Faouzi Lengliz; Galal Amir Elsharkawy Hậu vệ: Abdalla Mugib Gamer, Aatif Magdi Elamin, Ghanem Albakheet Alminhali, Jad Bassem Elsayed Saleh, Mrwan Sherif Hassan, Rayyan Ahmed Al-Ali, Yousef Mohammad Alnizami, Zaid Burhan Shtiewi, Qays Husham Alrawi. Tiền vệ: Ali Mohammad Shahabi, Bassam Adel Eid, Ibrahim Mohammadalhassan Mohammadali, Moath Ibrahim Mohammadtaha, Nawaf Alawi Alyahri, Ziad Fadi Eljaouni, Adam Friakh, Faisal Mohammad Almukahal. Tiền đạo: Mohammad Ali Chakeri, Jassem Khalid Al-Hamad, Mohamed Hani Faragalla, Mohamed Khaled Gouda, Noureldin Tamer Ibrahim, Yamaan Jarrar.