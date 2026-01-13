U23 Jordan nhảy múa tưng bừng, không ngớt lời cảm ơn U23 Việt Nam

U23 Jordan nhảy múa trước khách sạn của U23 Việt Nam

Ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia. Trong khi đó, U23 Jordan đã đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0. Với kết quả này, U23 Việt Nam và U23 Jordan đã giành vé đi tiếp, còn U23 Saudi Arabia bị loại.

Các cầu thủ U23 Jordan vô cùng vui mừng khi nhận tin U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia ở trận đấu cùng giờ. Trước khi bước vào trận đấu với U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan không có quyền tự quyết, mà phụ thuộc vào trận đấu còn lại.

Ngay sau trận đấu, toàn đội U23 Jordan đã tới khách sạn, nơi U23 Việt Nam đóng quân để hát hò, nhảy múa trong tâm trạng vô cùng phấn khích. Chứng kiến khung cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ U23 Việt Nam đã bật cười.

U23 Jordan ăn mừng tấm vé đi tiếp ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Chưa dừng lại ở đó, một vài thành viên của U23 Jordan đã chạy tới bắt tay cảm ơn các thành viên của U23 Việt Nam. Sau khi chụp ảnh, ăn mừng cùng nhau, cầu thủ hai đội đã về khách sạn để dùng bữa tối.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Omar Najhi của U23 Jordan cho biết: “Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nhưng thực sự, tôi không chú ý nhiều tới trận đấu còn lại mà tập trung cùng U23 Jordan đánh bại U23 Kyrgyzstan”.

Ở vòng tứ kết, U23 Jordan sẽ đối đầu với U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam chạm trán với một trong hai đối thủ là U23 UAE hoặc U23 Syria. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là giành ngôi á quân vào năm 2018, còn U23 Jordan từng giành hạng ba ở giải đấu năm 2013.

Việc chủ nhà U23 Saudi Arabia bị loại ngay từ vòng bảng là điều ít ai ngờ tới. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy trình độ của bóng đá châu Á đang dần thu hẹp. Bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Người hâm mộ đang kỳ vọng U23 Việt Nam có thể tái hiện kỳ tích vào chung kết như ở giải đấu năm 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo.