U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan (hiệp phụ): Thanh Nhàn ghi bàn

Ngôi sao U22 Thái Lan “thổi lửa” cho trận tranh HCV với U22 Việt Nam

Trước buổi tập, tiền vệ Kakhana Khamyok (“Kakana”) khẳng định quyết tâm cao độ: “Tôi đã sẵn sàng 100%. Tôi chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu ngày mai. Đối đầu với U22Việt Nam, chúng tôi không gặp áp lực quá lớn, dù đây là giải đấu cuối cùng của một số cầu thủ, trong đó có tôi. Vì vậy, toàn đội phải cố gắng hết sức và tận dụng trọn vẹn khoảnh khắc này”.

Kakhana Khamyok khẳng định U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV (Ảnh: Thairath).

Chia sẻ về những yếu tố quyết định chức vô địch, Kakhana nhấn mạnh: “Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng có thể mạnh hơn. Dù vậy, chúng tôi sẽ không đánh giá thấp họ. Trận đấu này rất đơn giản: đội chạy nhiều hơn và đội mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật cũng như mọi khía cạnh khác”.

Tiền vệ của Muangthong United cũng gửi lời kêu gọi tới người hâm mộ: “Trận chung kết cũng là trận đấu cuối cùng tại SEA Games. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ cho chúng tôi, và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành chức vô địch”.

HLV Kim Sang Sik: "Tôi mong trọng tài làm việc tốt ở trận chung kết"

HLV Kim Sang Sik ghi nhận nỗ lực từ các học trò: "Tấm vé vào chung kết SEA Games 33 là thành quả tổng hòa từ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cùng nỗ lực, hy sinh của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Tục ngữ Việt Nam có câu 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'. Toàn đội U22 Việt Nam đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong một thời gian dài, nên tôi hy vọng vào một kết quả tốt trong trận chung kết với Thái Lan ngày mai".

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sáng 17/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về đánh giá trình độ tiền đạo số 9 Yotsakorn Burapha, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét: "U22 Thái Lan có tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân, thể chất, tốc độ tốt.

Tiền đạo Yotsakorn Burapha trong giải đấu này đã nhiều lần ghi bàn bằng nhiều cách đa dạng, nên chúng tôi cũng cần phải để ý. Hậu vệ Lý Đức và toàn thể hàng thủ cần phòng ngự tốt thì chúng tôi mới có thể có kết quả tốt. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực chuẩn bị để có trận đấu hoàn hảo".

HLV Kim Sang Sik nói thêm về công tác trọng tài trước cuộc so tài ngày mai: "Trận chung kết SEA Games 33 rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương.

Vai trò của trọng tài là cũng quan trọng không kém, tôi mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất".

HLV U22 Thái Lan: "Tấm HCV SEA Games là nhiệm vụ bắt buộc"

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Thawatchai tuyên bố đanh thép: "Mục tiêu của U22 Thái Lan là giành huy chương vàng. Tôi phải khẳng định U22 Việt Nam là đối thủ mạnh, sở hữu đội hình chất lượng.

Lần gần nhất gặp nhau chúng tôi đã thua U22 Việt Nam. Muốn giành huy chương vàng, chúng tôi phải thắng vào ngày mai, đó là nhiệm vụ bắt buộc. Dù sao ở giải đấu này, U22 Thái Lan đã thi đấu 3 trận, giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh".

HLV Thawatchai đánh giá cao thực lực của U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhận xét về dàn cầu thủ Thái Lan hiện nay so với quá khứ, HLV Thawatchai khẳng định: "Bóng đá Thái Lan rất nhiều cầu thủ giỏi trước đây và hiện tại, chúng tôi cũng có dàn cầu thủ đặc biệt. U22 Việt Nam cũng vậy, một số cầu thủ chúng tôi đã gặp U22 Việt Nam trước đó.

Toàn đội sẽ cố gắng chiến đấu tốt nhất có thể. Bóng đá Việt Nam phát triển tốt và có một hệ thống đủ mạnh. Họ đầu tư mạnh mẽ từ bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia và có nền tảng đầy chắc chắn".

Về tình hình lực lượng đội chủ nhà, chiến lược gia người Thái Lan tiết lộ: "U22 Thái Lan đã phục hồi tốt và tập luyện trở lại sau trận đấu với U22 Malaysia. Chúng tôi có đội hình tối ưu, tinh thần tốt, các cầu thủ thi đấu gắn kết.

Trong các đợt tập huấn, U22 Thái Lan đã đối đầu nhiều đội bóng mạnh của châu Á. Lần này gặp U22 Việt Nam, đó là thử thách lớn nhưng chúng tôi muốn trở thành đội mạnh ở châu lục".

CĐV Thái Lan lo ngại đội nhà thua U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games

"Thái Lan đã thắng trận bán kết, nhưng người hâm mộ không cảm thấy như vậy. Hãy chờ xem trận chung kết họ sẽ làm được những gì", tài khoản Rong Kongkaew nói thêm.

"Chúng ta suy nghĩ như thế nào sau trận đấu tẻ nhạt này. Liệu U22 Thái Lan có sống sót trước U22 Việt Nam ở trận chung kết? Hay lại bỏ lỡ một tấm HCV sau khi đội tuyển nữ đã thất bại trước người Philippines?", tài khoản Ryu Chakkraphan của Thái Lan lo lắng bình luận.

U22 Thái Lan có bàn mở tỷ số sớm và chơi hơn người từ phút 16 nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước U22 Malaysia trong thời gian thi đấu còn lại (Ảnh: FAT).

"Khá thất vọng với lối chơi của đội nhà. Khả năng tranh chấp bóng bổng kém, khả năng kiểm soát bóng kém, tuyến giữa thường xuyên để mất bóng. Các cầu thủ trẻ rất chậm trong các pha cần tốc độ cao. Cứ đá thế này sẽ không thắng được Việt Nam đâu. Tôi tin U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch", tài khoản Omar Adullaman chỉ trích lối chơi thiếu thuyết phục của đội nhà.

"11 cầu thủ không thắng nổi 10 người của đội bạn. Họ chẳng thay đổi được gì khi có lợi thế hơn người, thậm chí nếu không nhờ may mắn còn bị thủng lưới. Đá thế này sẽ thua Việt Nam là chắc chắn", tài khoản Nuttavut Kitprasong cũng nhấn mạnh.

"Trận đấu này không hay chút nào, người hâm mộ luôn lo lắng cho đội nhà trong suốt thời gian 90 phút. Hy vọng họ sẽ cải thiện hơn ở trận chung kết", tài khoản Chao Bun Nimit bày tỏ.

"U22 Việt Nam chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Hàng công của họ rất sắc bén. Hàng thủ cũng chỉ mới để thủng lưới 1 bàn. Mọi thứ sẽ không dễ để Thái Lan cạnh tranh HCV với Việt Nam", tài khoản Omar Adullaman chốt lại.