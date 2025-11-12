U22 Trung Quốc 0-1 U22 Việt Nam (hiệp 2): Bàn mở tỷ số bất ngờ

U22 Trung Quốc liên tiếp nhận tin dữ trước trận gặp U22 Việt Nam

Vào lúc 18h35 hôm nay (12/11), U22 Việt Nam bước vào trận đấu mở màn giải giao hữu Panda Cup với chủ nhà U22 Trung Quốc tại Thành Đô. Trước trận đấu này, U22 Việt Nam gặp khó khi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Toàn đội di chuyển gấp gáp sang Trung Quốc ngay sau khi vòng 11 V-League kết thúc.

Nhiều cầu thủ như Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Hà và Viktor Lê có khả năng cao không ra sân vì mới sang Trung Quốc ngày hôm qua. Họ không kịp tập luyện và hồi phục thể lực trước trận đấu với U22 Trung Quốc.

Kuai Jiwen không thể tham dự trận đấu với U22 Việt Nam vì bận thi đấu ở Đại hội thể dục thể thao quốc gia (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, tình cảnh của đội chủ nhà cũng không khá hơn. Đội bóng này mất khá nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau. Theo đó, chỉ có 18/30 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập của U22 Trung Quốc góp mặt.

Trong đó, ba cầu thủ quan trọng nhất là Liu Chengyu, Kuai Jiwen và Li Xinxiang vắng mặt vì bận tham dự Đại hội thể dục thể thao quốc gia. Dù chưa tới 20 tuổi nhưng họ đã có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Ba cầu thủ Peng Xiao, Wang Yudong và Zhang Aihui rút lui khỏi danh sách tham dự trận gặp U22 Việt Nam vì dính chấn thương. Thậm chí, họ cũng khó kịp hồi phục để thi đấu hai trận còn lại gặp U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.

HLV U22 Việt Nam: "Chúng tôi không ngại khi đối đầu Trung Quốc, Hàn Quốc"

"Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33", quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh bày tỏ ở buổi họp báo chiều 11/11 trước thềm giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Giải giao hữu Panda Cup 2025 được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội bóng tham dự hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1/2026.

HLV Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) tự tin khẳng định U22 Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu để có kết quả tốt tại giải giao hữu Panda Cup 2025 (Ảnh: VFF).

Đối với U22 Việt Nam, đây còn là một đợt cọ xát quốc tế chất lượng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trước giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.

Trước thềm trận ra quân gặp đội chủ nhà U22 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đã gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vì đã dành sự đón tiếp chu đáo và trọng thị cho toàn đội ngay sau khi sang Trung Quốc tham dự giải đấu.

Ngoài chủ nhà Trung Quốc, hai đội khách mời Uzbekistan và Hàn Quốc không xa lạ gì với U22 Việt Nam khi từng gặp nhau ở giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức hồi tháng 3/2025.

“Ở giải đấu đó, U22 Việt Nam đã hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa Trung Quốc 1-1. Những trận đấu ấy thực sự đã giúp các cầu thủ trẻ của chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, góp phần tạo nền tảng để U22 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Báo Trung Quốc nhận xét thẳng thắn về U22 Việt Nam

Vào ngày 12/11, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận khai mạc giải giao hữu Panda Cup ở Thành Đô (Trung Quốc) gặp đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Trước trận đấu này, báo giới Trung Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt tới U22 Việt Nam.

Trong bài phân tích sức mạnh của U22 Việt Nam, tờ Sina đánh giá: “Cả ba đối thủ U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan đều rất mạnh. Đặc biệt, U22 Việt Nam rất coi trọng giải đấu này khi đây là nơi để thử lửa trước thềm SEA Games 33.

Tờ Sina khẳng định U22 Việt Nam là đội bóng giàu kinh nghiệm (Ảnh: Minh Quân).

Điểm mạnh của U22 Việt Nam nằm ở tinh thần thi đấu. Trong số 26 cầu thủ được triệu tập tham dự giải đấu này, có tới 14 người từng khoác áo đội tuyển quốc gia. 9 người trong số họ vừa tham gia vòng loại Asian Cup vào tháng 10, bao gồm những cầu thủ chủ chốt như Quốc Việt, Khuất Văn Khang.

Trong khi đó, tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng hồi phục chấn thương. Điều đó giúp sức mạnh của U22 Việt Nam được cải thiện nhiều so với khi tham dự giải giao hữu ở Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) vào tháng 3. Do đó, nếu không cẩn thận, U22 Trung Quốc có thể thất bại trước đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh ngay trong trận mở màn giải Panda Cup”.

U22 Việt Nam gặp khó trước trận đấu với Trung Quốc

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội U22 Việt Nam sẽ chia làm ba nhóm di chuyển sang Thành Đô (Trung Quốc). Nhóm đầu tiên xuất phát vào sáng nay (10/11) ở sân bay Nội Bài bao gồm ban huấn luyện cùng 12 cầu thủ.

Các cầu thủ trong nhóm này gồm Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn (CLB PVF-CAND), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào (Becamex TPHCM), Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Công Phương và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel).

Nhóm 12 cầu thủ U22 Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài sang Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Nhóm thứ hai gồm một số cầu thủ của Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Ninh Bình và Công An TPHCM vừa thi đấu từ tối qua. Họ sẽ xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Trung Quốc vào hôm nay.

Nhóm này gồm các cầu thủ Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Tân.

Nhóm thứ ba gồm các cầu thủ bận thi đấu các trận đấu muộn ở vòng 11 V-League vào tối nay. Họ sẽ di chuyển sang Trung Quốc trong ngày mai (11/11). Các cầu thủ thuộc nhóm này gồm Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Hà và Viktor Lê.

Theo lịch trình, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều ngày 11/11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi ra quân gặp U22 Trung Quốc vào 18h35 ngày 12/11.