U19 Việt Nam - U19 Malaysia: Tìm vé vào chung kết

U19 Việt Nam - U19 Malaysia: Vượt áp lực, thẳng tiến vào chung kết?

Bất chấp những ồn ào xung quanh việc Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan dàn xếp tỷ số, khiến chủ nhà Indonesia bị loại, HLV Đinh Thế Nam và các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn rất bình thản, với quan điểm "cây ngay không sợ chết đứng".

Bất chấp khuyến cáo về an ninh của Ban tổ chức (BTC) chủ nhà, do sợ các cổ động viên (CĐV) quá khích gây rối, U19 Việt Nam vẫn ra sân tập bình thường, chuẩn bị cho trận bán kết gặp Malaysia.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết gặp Malaysia (Ảnh: VFF).

Đây là quyết định đúng của HLV Đinh Thế Nam, bởi đội tuyển U19 Việt Nam càng tránh né vào lúc này, các cầu thủ càng dễ bị ảnh hưởng tâm lý. Chúng ta không làm gì sai, không việc gì phải tránh né dư luận cũng như không cần phải thay đổi các kế hoạch chuẩn bị cho vòng bán kết.

HLV Shin Tae Yong vẫn cay cú chỉ trích trận U19 Việt Nam - U19 Thái Lan

Việc U19 Việt Nam hòa U19 Thái Lan 1-1 để cùng nhau đi tiếp vào vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á đã khiến truyền thông và người hâm mộ Indonesia cảm thấy tức giận. Họ liên tục chỉ trích trận đấu này là "dàn xếp xấu xí" và đòi gửi đơn kiện lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Bản thân HLV người Hàn Quốc Shin Tae Yong cũng tiếp tục đăng tải video trận đấu giữa U19 Việt Nam với U19 Thái Lan lên trang Instagram cá nhân để chỉ trích hai đội bóng bắt tay nhau loại U19 Indonesia do ông dẫn dắt.

HLV Shin Tae Yong tiếp tục chỉ trích trận đấu giữa U19 Việt Nam và Thái Lan trên mạng xã hội (Ảnh: Instagram).

Ông Shin Tae Yong viết: "Đây có phải là trận đấu fair play thực sự không? Tôi muốn hỏi những người hâm mộ bóng đá. Thật thất vọng với tư cách là một huấn luyện viên trưởng phải làm việc ở giải đấu như thế này. Các cầu thủ trẻ có thể cảm thấy gì và các cầu thủ trẻ có thể học được gì từ trận đấu này?".

Trước đó, tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc cũng thẳng thừng chỉ trích: "U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lẽ ra nên chơi sòng phẳng với nhau nhưng thực tế thì không phải như vậy. Có lẽ hai đội bóng đó đều e ngại U19 Indonesia. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và không hài lòng chút nào về trận hòa của họ.

"Thái Lan và Việt Nam bắt đầu cảm thấy rằng Indonesia ngày càng trở nên mạnh hơn nên có lẽ họ phải làm như vậy", ông Shin tuyên bố.

Cảnh sát bảo vệ U19 Việt Nam ở Indonesia

Trong buổi họp kỹ thuật diễn ra vào trưa 12/7, Ban tổ chức (BTC) giải U19 Đông Nam Á cho biết sẽ huy động 1.300 nhân viên an ninh đến sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

An ninh được siết chặt trước trận đấu U19 Việt Nam gặp Malaysia (Ảnh: VFF).

Ban tổ chức thông tin cổ động viên (CĐV) chỉ được phép vào một khán đài duy nhất sau khung thành và sẽ đóng cửa 3 khán đài còn lại. Như vậy, số lượng khán giả vào sân đã được Ban tổ chức hạn chế. Tại giải đấu năm nay, các CĐV chủ nhà Indonesia tạo ra sức ép rất lớn từ khán đài với các đội khách.

Đặc biệt sau trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, các CĐV quá khích của Indonesia thậm chí còn chặn xe chở hai đội bóng khiến lượng an ninh phải làm việc rất vất vả để kiểm soát tình hình.

Cổ động viên Đông Nam Á: "Indonesia phải biết chấp nhận thực tế"

Một CĐV người Campuchia lên tiếng: "Tôi biết người hâm mộ Indonesia đang đau khổ như thế nào, nhưng đôi khi bóng đá là như thế. Các kết quả trong bóng đá nhiều lúc rất tàn nhẫn và người ta phải biết chấp nhận nó. Đội Campuchia của tôi từng ghi bàn vào lưới đội Lào như bị trọng tài từ chối đấy thôi".

Trong khi đó, một fan đến từ Malaysia có tên Mujahid Muhammad nói bóng gió: "Tôi mong những người làm bóng đá Indonesia xem các trận bán kết tới đây trong tư cách khán giả, rồi học hỏi cách chơi bóng của 4 đội mạnh hơn gồm Thái Lan, Việt Nam, Lào và Malaysia".

Cùng quan điểm với Mujahid Muhammad, CĐV người Bangladesh Kiyo Carles "đá xoáy" bóng đá xứ sở vạn đảo: "Kết quả trận đấu đã an bài, dù vậy người Indonesia vẫn hy vọng Lào vô địch giải U19 Đông Nam Á thay vì Việt Nam hay Thái Lan".

Về phía fan người Myanmar có tên Kaung Myat Hein, anh này nói thẳng: "Điều xui xẻo nhất của Indonesia là họ rơi vào bảng A rất nặng. Không nên đổ lỗi cho các đội khác và cho điều lệ giải vì Indonesia đã nắm điều lệ ngay từ đầu. Tôi chúc các bạn may mắn ở kỳ giải tiếp theo".

HLV Đinh Thế Nam: "U19 Việt Nam không sợ CĐV Indonesia tới sân"

Trả lời câu hỏi của phóng viên Indonesia khi có khả năng CĐV đội chủ nhà giải đấu sẽ đến sân sau khi phản ứng dữ dội việc U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hòa nhau 1-1, HLV U19 Việt Nam cho rằng ông luôn chuẩn bị cho các cầu thủ không chỉ về chuyên môn mà cả áp lực từ khán đài.

"Tất nhiên, các cháu đều còn trẻ khi ở lứa tuổi 17 đến 19 tuổi nên khó tránh khỏi vấn đề tâm lý. Tôi sẽ động viên để các cầu thủ có một trận đấu tốt nhất", HLV Đinh Thế Nam khẳng định.

HLV Đinh Thế Nam và HLV Sazali Waras của U19 Malaysia (Ảnh VFF).

Về lợi thế được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày, HLV Thế Nam cho biết: "Đúng là chúng tôi có hơn Malaysia một ngày nghỉ. Nhưng giải đấu 2 ngày/trận, chúng tôi phải đá 5 trận còn Malaysia chỉ chơi 4 trận. Các bạn biết với khoảng thời gian ấy Malaysia cũng có thể nghỉ. Chúng tôi có hơn một chút về lợi thế thôi".

Nhận xét về đối thủ, thuyền trưởng U19 Việt Nam nói: "Tôi đánh giá cao tinh thần, lối chơi của họ. Lối chơi của Malaysia khá kỹ thuật. Họ triển khai từ sân nhà, kiểm soát bóng 1/3 giữa sân và tấn công nhanh 1/3 sân đối phương.

Tôi tôn trọng mọi đối thủ, không coi thường bất cứ một đội bóng nào. Vào bán kết nên tôi đánh giá đều như nhau. Cả 4 đội đều có cơ hội ngang nhau".