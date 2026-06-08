U19 Việt Nam thất bại trước U19 Indonesia, VFF lên tiếng chia sẻ

U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Indonesia

Bàn thua quyết định của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia diễn ra ở phút bù giờ của hiệp hai trận đấu tối 7/6, sau tình huống bị thổi phạt đền.

Sau trận đấu, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lên tiếng: “Bàn thua trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng A và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại, để xác định khả năng góp mặt tại vòng bán kết”.

U19 Việt Nam (áo trắng) không cản được bước tiến của U19 Indonesia (Ảnh: ASEAN Football).

“Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra trong bầu không khí sôi động, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả chủ nhà. Sức ép từ các khán đài cùng lối chơi giàu tốc độ và thể lực của U19 Indonesia khiến U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn”, VFF cho biết thêm.

Phải thi đấu dưới áp lực rất lớn từ hàng vạn khán giả Indonesia, chắc chắn không phải là điều dễ chịu với bất kỳ đội bóng trẻ nào. U19 Việt Nam phải trải qua một trận đấu chịu nhiều áp lực.

Các cầu thủ của HLV Yutaka Ikeuchi thi đấu kiên cường trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Chúng ta bị dẫn trước từ khá sớm (từ phút 22), nhưng gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai, trước khi thua vì quả phạt đền đầy cay đắng ở phút bù giờ.

U19 Việt Nam phải chờ kết quả của các bảng đấu còn lại, mới biết mình có vào bán kết hay không? (Ảnh: CNN Indonesia).

VFF chia sẻ: “Thất bại đầy tiếc nuối khiến U19 Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng A. Trong khi U19 Indonesia giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải chờ kết quả các lượt trận cuối cùng của bảng B và bảng C để xác định cơ hội đi tiếp”.

“Dù kết quả chưa như mong muốn, màn so tài với chủ nhà Indonesia vẫn mang lại nhiều giá trị chuyên môn đối với U19 Việt Nam. Được thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả chủ nhà, chịu sức ép lớn và trải qua những thời điểm căng thẳng, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có những trải nghiệm quý giá, để tích lũy bản lĩnh quốc tế.

Đây cũng là cơ hội tốt để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, hoàn thiện lực lượng, hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là vòng loại U20 châu Á 2027”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo điều lệ của giải U19 Đông Nam Á 2026, 3 đội dẫn đầu 3 bảng đấu, cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Với vị trí nhì bảng A, đội tuyển U19 Việt Nam phải chờ kết quả của các bảng B và C trong những ngày tới đây, mới biết mình có giành được quyền vào bán kết hay không?