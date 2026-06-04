U19 Indonesia gặp bất lợi trong cuộc đua với U19 Việt Nam

U19 Indonesia thắng đậm U19 Timor Leste 3-0

Trong trận đấu sớm ở lượt trận thứ hai bảng A giải U19 Đông Nam Á vào chiều 4/6, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước U19 Myanmar. Kết quả này đã tạo ra sức ép lên đội chủ nhà U19 Indonesia trong trận đấu với U19 Timor Leste.

U19 Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste (Ảnh: PSSI).

Thực tế, đội bóng xứ vạn đảo chỉ giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U19 Timor Leste. Với kết quả này, U19 Indonesia xếp thứ hai bảng A với cùng 6 điểm như U19 Việt Nam nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+6 vs +8).

Theo quy định, chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành vé đi tiếp. U19 Việt Nam đang chiếm ưu thế khi chỉ cần hòa U19 Indonesia ở lượt trận cuối là chắc chắn có vé đi tiếp.

Trở lại với trận đấu của U19 Indonesia và U19 Timor Leste. Trận đấu diễn ra trong cơn mưa lớn. Thậm chí, trận đấu đã tạm dừng vì sự cố điện. Mặt sân trơn trượt ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai bóng của đội chủ nhà.

Mặt sân trơn trượt ảnh hưởng lớn tới khả năng triển khai lối chơi của U19 Indonesia. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của U19 Timor Leste.

Mãi tới phút 42, U19 Indonesia mới khai thông thế bế tắc. Salampessy phá bẫy việt vị thông minh để thoát xuống đối mặt thủ môn. Sau đó, cầu thủ này vượt qua cả thủ thành U19 Timor Leste, trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Bảng xếp hạng bảng A giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: Wiki)

Sang hiệp 2, U19 Timor Leste vẫn gây ra nhiều khó khăn cho U19 Indonesia. Tuy nhiên, tới phút 62, đội chủ nhà vẫn tìm được bàn thắng thứ hai. Sau tình huống bóng bật ra từ pha phạt góc, Irpan Sigerar nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ.

Chỉ ba phút sau, Kaka tận dụng khoảng trống lớn nơi hàng thủ Timor Leste để thoải mái xâm nhập vòng cấm và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Indonesia.

Trong những phút tiếp theo, U19 Indonesia điên cuồng tìm kiếm bàn thắng để đuổi kịp U19 Việt Nam. Tuy nhiên, họ lại bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về U19 Indonesia.

Trận quyết đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia diễn ra vào lúc 20h ngày 7/6.