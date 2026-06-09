U19 Campuchia hòa Australia khó tin, U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã

U19 Campuchia hòa 2-2 U19 Australia, U19 Việt Nam bị loại

Sau khi được U19 Thái Lan "trợ giúp", U19 Việt Nam chờ đợi vào kết quả trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia vào tối 9/6 để biết được số phận của mình.

Những tưởng cánh cửa đi tiếp của U19 Việt Nam đã mở toang khi U19 Australia sớm dẫn trước 2 bàn chỉ sau 17 phút. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, các cầu thủ Australia lại chơi chùng xuống ở hiệp 2 và bị U19 Campuchia gỡ hòa 2-2.

Với kết quả này, U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á. U19 Australia giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng C khi có 4 điểm. Họ sẽ đối đầu với U19 Indonesia. U19 Campuchia giành suất vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất và đụng độ với U19 Thái Lan.

U19 Australia hòa 2-2 trước U19 Campuchia (Ảnh: Asean Football).

Bước vào trận đấu này, U19 Australia đã thể hiện sự vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 2, Marcus Neill đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ chuột túi.

Tới phút 17, cách biệt được nhân đôi cho U19 Australia sau cú dứt điểm cận thành của Alexandro Nunes.

Trong những phút tiếp theo, đội bóng xứ chuột túi vẫn chiếm lĩnh thế trận nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Sang hiệp 2, U19 Australia chơi chùng xuống và tạo điều kiện cho U19 Campucia vượt lên. Phút 59, Sreng Sokea sút đập chân hậu vệ Australia vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U19 Campuchia.

Tới phút 81, hậu vệ Lewis Marinucci của Australia đã lóng ngóng đá phản lưới nhà trong tình huống phạt góc, giúp U19 Campuchia san bằng tỷ số 2-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất (Ảnh: Wiki).

U19 Việt Nam rộng cửa đi tiếp, chờ kết quả U19 Australia - U19 Campuchia

Trong lượt trận cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á vào tối 8/6, U19 Thái Lan đã không “bắt tay” U19 Malaysia như dự đoán. Thay vào đó, hai đội đã trình diễn trận cầu mãn nhãn, với màn rượt đuổi tỷ số.

Cuối cùng, U19 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U19 Malaysia. Với kết quả này, “Voi chiến” đã giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng khi có 9 điểm. U19 Malaysia bị loại dù xếp nhì bảng B với 6 điểm.

Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, U19 Malaysia chắc chắn xếp dưới U19 Việt Nam khi có cùng 3 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+2 và +4). “Những chiến binh sao vàng” sẽ chờ đợi trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia vào tối nay (9/6) để biết được có giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất hay không. Đây là “cửa ải” cuối cùng với đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi.

Nếu U19 Campuchia thất bại trước U19 Australia hoặc U19 Australia thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên, U19 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. Điều đáng nói, khi ấy, đối thủ của U19 Việt Nam chính là U19 Thái Lan.

Theo dự đoán của siêu máy tính Be Soccer, U19 Australia có khả năng rất cao sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này với 82,9% cơ hội chiến thắng. Khả năng U19 Campuchia giành 3 điểm chỉ là 5,6%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 11,6%.

Những con số này mang tới tín hiệu tích cực cho U19 Việt Nam. Rõ ràng, U19 Australia ở đẳng cấp khác so với U19 Campuchia. Ngay cả khi trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì đó cũng là bất ngờ rất lớn.

Sau thất bại đáng tiếc trước U19 Indonesia, U19 Việt Nam rất muốn “sửa sai” ở vòng bán kết. Nếu đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi gặp U19 Thái Lan (trong trường hợp đi tiếp), đó sẽ là trận đấu rất đáng để chờ đợi.