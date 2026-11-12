Rạng sáng 12/11 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer) thông báo quyết định rút đội U17 Mỹ khỏi U17 World Cup 2026 tại Qatar. Nguyên nhân vì họ lo ngại tình hình an ninh ở Trung Đông. US Soccer cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 3 đối với Qatar.

U17 Mỹ rút lui khỏi U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Quyết định được đưa ra chỉ khoảng một tuần trước khi giải đấu khởi tranh, dù U17 Mỹ đã công bố danh sách tập trung cho giải đấu. Điều đó khiến các đội bóng tham dự giải đấu (trong đó có U17 Việt Nam) chịu ảnh hưởng.

Ở giải U17 World Cup, U17 Mỹ sẽ nằm chung bảng J với Montenegro, Chile và Algeria. Nếu FIFA không bố trí đội thay thế, bảng J chỉ còn ba đội tham dự.

Theo quy định của ban tổ chức, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp.

Việc U17 Mỹ rút lui không ảnh hưởng trực tiếp tới U17 Việt Nam (nằm chung bảng G với Bỉ, New Zealand và Mali) nhưng sẽ có tác động nhất định đến cuộc đua giành vé đi tiếp ở nhóm các đội thứ ba xuất sắc nhất.

U17 Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng khi U17 Mỹ rút lui (Ảnh: VFF).

Việc bảng J chỉ còn ba đội có thể khiến cuộc đua giành 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất trở nên phức tạp. Nếu không tìm được đội thay thế, FIFA sẽ phải cân nhắc phương án xử lý để bảo đảm tính công bằng khi so sánh thành tích giữa các bảng đấu.

Điều này có thể ảnh hưởng đến U17 Việt Nam nếu thầy trò HLV Cristiano Roland kết thúc bảng G ở vị trí thứ ba. Trong trường hợp FIFA điều chỉnh cách tính thành tích các đội đứng thứ ba, kết quả của U17 Việt Nam trước các đối thủ trong bảng có thể được xem xét theo một phương thức khác.

Theo tờ USA Today, Liên đoàn bóng đá Mỹ sẽ bị phạt 24.000 USD vì rút lui khỏi giải đấu trong vòng 30 ngày trước khai mạc. Điều lệ giải đấu cũng cho phép FIFA lựa chọn một đội tuyển khác thay thế đội bóng rút lui.

Tới thời điểm này, FIFA vẫn chưa công bố phương án xử lý. Giải U17 World Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày 19/11. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ mở màn giải đấu bằng trận đấu với U17 Bỉ vào lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11. U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11.