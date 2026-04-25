U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, Chủ tịch VFF lên tiếng

Ngay sau trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 24/4, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) viết: “U17 Việt Nam đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết tối 24/4”.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia trong trận chung kết tối 24/4 (Ảnh: VFF).

“Chiến thắng này thiết lập cột mốc lịch sử, khi chúng ta trở thành đội tuyển U17 đầu tiên của Đông Nam Á có lần thứ 4 bước lên ngôi cao nhất khu vực”, trang chủ của VFF viết thêm.

Trong khi đó, trên Fanpage cũng của chính VFF, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có những dòng chia sẻ: “Vậy là không có phép màu nào xảy ra với U17 Malaysia. Đội tuyển U17 Việt Nam bước lên bục nhận ngôi vô địch với chiến thắng thuyết phục!”.

“Với lần đăng quang thứ 4 tại đấu trường khu vực, U17 Việt Nam đồng thời cũng lập dấu mốc, khi trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất trong lịch sử của giải đấu, vượt qua Thái Lan và Australia (cùng có 3 lần vô địch). Chúc mừng thầy trò HLV Cristiano Roland”, vẫn là những dòng được viết trên Fanpage của VFF.

Thành tích lần thứ 4 vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển U17 Việt Nam, một lần nữa phản ánh chất lượng đào tạo rất tốt của bóng đá nội, so với mặt bằng bóng đá khu vực.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng thành tích của toàn đội, mong mỏi U17 Việt Nam giành vé dự World Cup U17 năm 2026 (Ảnh: AFC).

Trận đấu khó nhất của U17 Việt Nam ở giải năm nay không phải là trận chung kết gặp Malaysia, mà là trận gặp U17 Australia. Chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết cũng là chiến thắng gây tiếng vang lớn nhất của đội bóng trong tay HLV Cristiano Roland tại giải năm nay, do Australia là nền bóng đá có đẳng cấp hàng đầu châu lục.

Giải Đông Nam Á vừa kết thúc cũng là bước chạy đà của U17 Việt Nam, chuẩn bị cho giải U17 châu Á, sẽ khai diễn từ ngày 5/5 tới đây, tại Saudi Arabia.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có lời nhắn gửi đến các cầu thủ trẻ: “Chúc mừng các chàng trai U17 Việt Nam đã lập thành tích lịch sử với 4 lần đoạt cúp!”.

Người đứng đầu VFF cũng không giấu giếm khát khao được thấy đội bóng của HLV Cristiano Roland thành công tại vòng chung kết (VCK) U17 châu Á sắp khai diễn, qua đó tìm vé dự VCK World Cup U17 năm 2026. Ông Tuấn nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa về mục tiêu tìm vé dự World Cup: “Cố gắng!”.

Tại VCK giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng C lần lượt gặp các đội U17 Yemen vào các ngày 6/5, gặp Hàn Quốc vào ngày 10/5 và gặp UAE vào ngày 13/5.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng (có tổng cộng 4 bảng) sẽ giành quyền vào tứ kết và giành vé đến với World Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải châu Á, chúng ta sẽ tiến thẳng đến World Cup U17 năm nay.