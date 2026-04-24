U17 Việt Nam - U17 Malaysia (19h30 hôm nay): Phía trước là lịch sử

*Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia, diễn ra lúc 19h30 tối nay (24/4), trên sân Gerola Delta tại Sodiarjo (Indonesia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Hiện tại, có ba đội tuyển cùng giữ kỷ lục về số lần vô địch U17 Đông Nam Á, gồm U17 Việt Nam, Thái Lan và Australia. Mỗi đội tuyển trong số này có 3 lần đăng quang. Nếu U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia trong trận đấu diễn ra tối nay, chúng ta sẽ trở thành nền bóng đá đầu tiên 4 lần vô địch U17 khu vực.

Ngược lại, U17 Malaysia sẽ bắt kịp U17 Việt Nam, Thái Lan và Australia về số lần vô địch U17 Đông Nam Á, nếu họ thắng U17 Việt Nam trong trận đấu tối nay. Đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” đã có 2 lần vô địch giải đấu này. Nếu thắng tiếp ở trận chung kết năm 2026, họ sẽ có 3 lần vô địch.

Đôi bên đều có mục tiêu rất rõ ràng để theo đuổi ở trận chung kết. Thế nên, chắc chắn cả hai đội đều thi đấu đầy quyết tâm trong trận tranh ngôi vô địch.

U17 Việt Nam quyết tâm để khẳng định vị thế số một Đông Nam Á trong lứa tuổi 17, còn U17 Malaysia quyết tâm để đòi lại món nợ từng thua đậm U17 Việt Nam 0-4 ở lượt trận đầu vòng bảng giải năm nay.

HLV Shukor Adan của U17 Malaysia đã hé lộ, đội bóng của ông đã tiến bộ rõ rệt sau trận thua nói trên. Sở dĩ U17 Malaysia thua đậm ở đầu vòng bảng, vì đấy chỉ mới là trận đấu quốc tế đầu tiên của nhiều cầu thủ trẻ Malaysia.

Giờ đây, sau 3 trận đấu tiếp theo, lần lượt thắng U17 Indonesia 1-0, Timor Leste 2-0 (vòng bảng) và U17 Lào 3-0 (bán kết), kinh nghiệm và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Malaysia đã tăng lên rõ rệt.

U17 Việt Nam vì thế cần thận trọng hơn trước đối thủ. Có một điều chắc chắn, đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ không thể có trận đấu dễ dàng như trận đầu tiên ở vòng đấu bảng. Chúng ta cũng đừng vội nghĩ đến chuyện thắng đậm đối phương.

Đây là trận chung kết, ở các trận đấu tranh ngôi vô địch, chỉ cần thắng là đủ, không cần quan tâm đến cách biệt. Xác định tư tưởng như thế, U17 Việt Nam sẽ dễ đá hơn, chúng ta không cần nôn nóng để đẩy cao đội hình, không cần tìm chiến thắng đậm trước đối thủ.

Dù sao, so với dàn cầu thủ trẻ Malaysia, dàn cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn sở hữu kỹ thuật tốt hơn, lối chơi tấn công đa dạng hơn.

Đúng là U17 Malaysia có tiến bộ, nhưng khó mà có chuyện chỉ trong vòng vài ngày, qua vài trận đấu, đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” đã đạt đến trình độ của dàn cầu thủ trẻ Việt Nam.

Cầu thủ trẻ Việt Nam vốn được đào tạo tốt hơn từ những học viện bóng đá danh tiếng khắp cả nước, lại được thi đấu dưới hệ thống bóng đá trẻ trong nước quy củ hơn ở Malaysia. Đấy là lý do nếu thi đấu đúng sức, U17 Việt Nam sẽ đánh bại U17 Malaysia, qua đó chúng ta tiến vào lịch sử của giải U17 Đông Nam Á.

Dự đoán: U17 Việt Nam thắng 2-0.