U17 Việt Nam - U17 Australia (0h ngày 17/5): Viết tiếp lịch sử

*Trận tứ kết giải U17 châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), trên sân thuộc khu liên hợp thể thao King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Nếu như ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Australia có chất lượng cao hơn khá nhiều so với đội tuyển Việt Nam, thì ở các cấp độ trẻ, sự chênh lệch giữa đôi bên không lớn.

U17 Việt Nam sẵn sàng tiến vào bán kết (Ảnh: AFC).

Các cầu thủ trẻ Australia chưa có sự già dặn, chưa có sự tinh quái như các cầu thủ chuyên nghiệp của nền bóng đá nước này. Chưa hết, kỹ thuật của các cầu thủ trẻ Australia chỉ ở mức trung bình, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp của họ không tốt.

Bằng chứng là ở trận bán kết giải U17 Đông Nam Á diễn ra cách đây chưa lâu, U17 Việt Nam mới là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhờ kỹ thuật tốt hơn đối phương.

Các học trò của HLV Cristiano Roland (người Brazil) khi đó chơi tấn công chủ động, còn các cầu thủ trẻ Australia là những người rơi vào thế thụ động, họ bị cuốn theo lối chơi của U17 Việt Nam.

Có thể hình ảnh này sẽ lặp lại trong trận tứ kết giải U17 châu Á, diễn ra rạng sáng 17/5. Bởi chỉ trong vòng vài tuần lễ từ giải U17 Đông Nam Á đến giờ, khó có chuyện đôi bên có sự thay đổi lớn, khó có chuyện có sự đột biến về lối chơi cũng như về mặt nhân sự.

U17 Việt Nam từng đánh bại U17 Australia tại bán kết giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Cầu thủ U17 Việt Nam vẫn kỹ thuật hơn, khéo léo hơn cầu thủ U17 Australia. Vấn đề còn lại chỉ là thể lực của các cầu thủ trẻ trong tay HLV Cristiano Roland hiện giờ ra sao?

So về mặt tố chất, cầu thủ Australia có tố chất tốt hơn cầu thủ Việt Nam. Họ to hơn, khỏe hơn, tranh chấp tay đôi tốt hơn. Chính vì thế, nếu U17 Việt Nam cứ chơi nhanh liên tục từ đầu đến cuối, nhiều khả năng chúng ta sẽ là đội hụt hơi trước.

Đó là lý do mà U17 Việt Nam cần đến chiến thuật hợp lý trong trận đấu với đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi. Chúng ta cần tính toán kỹ thời điểm nào nên đá nhanh, buộc đối phương phải mắc sai lầm, thời điểm nào chỉ cần chơi từ tốn, “nhử” đối thủ đẩy cao đội hình, rồi tự làm mỏng nhân sự của họ ở hàng thủ.

Tính toán đúng thời điểm tăng tốc và tung ra đòn kết liễu đối phương, U17 Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Qua đó, chúng ta có thể viết tiếp lịch sử, tiếp tục nối dài hành trình đầy mộng mơ của mình tại vòng chung kết giải U17 châu Á năm nay.

Dự đoán: U17 Việt Nam thắng 2-1.