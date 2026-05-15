U17 Việt Nam tham dự World Cup: Cú ngã nhớ đời và bản lĩnh kẻ chinh phục

Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó

Khoảnh khắc Faisal của U17 UAE dứt điểm tung lưới U17 Việt Nam ở phút 87 (gỡ hòa 1-1) trong trận đấu quyết định ở giải U17 châu Á 2025 khiến trái tim của các cầu thủ trẻ Việt Nam thắt lại. Thời điểm ấy, U17 Việt Nam đang dẫn trước 1-0 và chỉ cách tấm vé tới World Cup vài phút. Thế nhưng, bàn thua ấy đã khiến giấc mơ của U17 Việt Nam tan vỡ.

Trước thềm giải đấu U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland đã nhắc đi nhắc lại cú ngã này với các học trò. Trong đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Văn Dương là những người từng trải qua nỗi đau ở giải đấu năm ngoái.

U17 Việt Nam không được phép quên đi thất bại. Thậm chí, cú ngã “nhớ đời” chính là bài học khắc cốt ghi tâm với các cầu thủ trẻ. Ở độ tuổi 17, khi từng nỗi đau đều mang tới bài học lớn, cuối cùng, những cầu thủ ở độ tuổi vẫn còn cắp sách tới trường của Việt Nam đã làm nên lịch sử. Đó là giành tấm vé tham dự World Cup.

Thống kê cho thấy, đây là lứa tuổi trẻ nhất của bóng đá Việt Nam giành vé tham dự World Cup. Trước đây, chúng ta từng góp mặt ở giải đấu cấp độ thế giới ở lứa tuổi U20, bóng đá nữ và futsal. Giờ đây, lứa U17 đã giúp nền bóng đá nước nhà “nở mày nở mặt” trên đấu trường quốc tế. Như trang Seasia Goal (Indonesia) bình luận: “U17 Việt Nam đang là lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á”. Thậm chí, trang tin của Indonesia còn kêu gọi Đông Nam Á ủng hộ U17 Việt Nam.

Thực tế, U17 Việt Nam đối diện với không ít nghịch cảnh, đòi hỏi tâm lý cực kỳ vững vàng. Ở trận gặp U17 Hàn Quốc, Nguyễn Lực và các đồng đội chỉ còn cách tấm vé tham dự World Cup 10 phút (dẫn trước 1-0 tới phút 83) nhưng vẫn bị đối thủ ghi tới 4 bàn. Thậm chí, ở trận đấu quyết định gặp U17 UAE, đoàn quân của HLV Roland còn bị dẫn trước từ giây thứ 16 khi toàn đội U17 UAE dồn lên trong thế không còn gì để mất. Dù vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã vượt qua khó khăn và thắng ngược 3-2.

Sau khi U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup, HLV Roland nhấn mạnh: “Tôi đã truyền đạt cho các cầu thủ những kinh nghiệm từ những năm trước để các em hiểu tính chất của các trận đấu. Ở lứa trẻ, mọi thứ đều là những bài học. Các cầu thủ đang không ngừng học hỏi. Việc bị U17 UAE chọc thủng lưới sớm là thử thách lớn nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam chứng minh họ đã sẵn sàng. Họ đã học hỏi bài học quý giá từ trận thua trước U17 Hàn Quốc. Toàn đội đã duy trì sự tập trung, tính tổ chức và tinh thần chiến đấu, nhờ đó đội bóng đã ngược dòng thành công”.

Từ chức vô địch giải U17 Đông Nam Á cho tới tấm vé dự World Cup U17, thầy trò HLV Roland đã cho thấy bản lĩnh, bền bỉ và thái độ không ngừng học hỏi. Ngoài ra, ý thức chiến thuật của các cầu thủ trẻ Việt Nam rất tốt. Họ luôn tuân thủ chiến thuật của HLV Roland trong từng trận đấu, với lối chơi cương-nhu tùy lúc. Không phải cầu thủ trẻ nào (vốn chưa ổn định tâm lý) có thể làm được điều này.

Người thầy nhiệt huyết Cristiano Roland

Trong “bản hùng ca” của U17 Việt Nam, không thể không nhắc tới “nhạc trưởng” Cristiano Roland. HLV người Brazil được ví như “người gieo mầm” bền bỉ của bóng đá Việt Nam. Thực tế, vị HLV sinh năm 1976 vẫn đang kiêm nhiệm hai vai trò HLV trưởng U17 Việt Nam và HLV đội trẻ của CLB Hà Nội. Điều đó mang tới sức ép không nhỏ cho HLV Roland.

Kể từ khi bắt đầu tiếp quản U17 Việt Nam vào tháng 10/2024, HLV Roland gần như phải xây dựng lại từ đầu với thế hệ mới. Ông không chỉ là người thầy, mà còn là người cha khi phải để ý, chăm chút từ những điều nhỏ nhất cho các học trò, để giúp họ không đi chệch hướng.

Đằng sau vinh quang với tấm vé tham dự World Cup của U17 Việt Nam, người ta thấy sự tỉ mỉ và chăm chút của HLV Roland. Ông không ngần ngại dành hàng giờ đồng hồ để chỉ ra từng lỗi sai và giúp các học trò cải thiện từng chút một. Sau thất bại trước U17 Hàn Quốc, ông cũng không ngừng động viên, xốc lại tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

Ngay cả những cầu thủ kỳ cựu nhất cũng có lúc mắc lỗi. Vì vậy, tôi luôn khích lệ các cầu thủ không bỏ cuộc. Sự bền bỉ về tinh thần và khát khao làm tốt hơn mỗi ngày là điều tôi thấy rõ nhất ở lứa cầu thủ này. Tôi tin rằng điều đó sẽ tạo ra cú hích cho tương lai của bóng đá Việt Nam”, HLV Roland chia sẻ.

Sau khi giải nghệ trong màu áo CLB Beira-Mar vào năm 2016, HLV Roland đã sở hữu bằng C và Pro của UEFA. HLV người Brazil bắt đầu tới Việt Nam làm việc đầu năm 2021 trong vai trò trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng ở CLB Bình Dương. Đến năm 2023, ông bắt đầu chuyên tâm phát triển, đào tạo bóng đá trẻ ở CLB Hà Nội. Chính yếu tố này giúp cho ông dễ dàng nắm bắt tâm lý và thúc đẩy của các cầu thủ trẻ. Vì lý do này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần đầu trao ghế HLV đội U17 Việt Nam cho HLV ngoại.

Điểm nổi bật trong triết lý của HLV Roland luôn đề cao tính hiệu quả và kỷ luật trong chiến thuật. Nhờ đó, lối chơi của U17 Việt Nam mang phong cách hiện đại của châu Âu, với sự mạch lạc trong lối chơi.

Dưới thời HLV 48 tuổi, U17 Việt Nam trở thành tập thể khó bị đánh bại. Đội bóng đã trải qua 17 trận bất bại liên tiếp, trước khi hứng chịu thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc vừa qua. Ngay cả khi thi đấu với những đối thủ cao to hơn như U17 Australia, U17 Yemen hay U17 UAE, U17 Việt Nam không hề nao núng, lép vế. Nhờ đó, đội bóng trẻ của Việt Nam đã giành được kết quả có lợi.

Và cứ thế, người hâm mộ thấy được sự cặm cụi “gieo mầm” của HLV Roland. Tấm vé tham dự World Cup U17 Việt Nam là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của ông và học trò. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu trong sự nghiệp của các cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam “trăm hoa đua nở”

Bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn “đầy hoa thơm và trái ngọt”. Đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup 2024 và có vé tham dự Asian Cup 2027. Đội U23 Việt Nam lập cú đúp vô địch giải U23 Đông Nam Á, SEA Games và sau đó xếp hạng ba ở giải U23 châu Á.

Mới nhất, đội U17 Việt Nam đã gặt hái thành công với tấm vé tham dự World Cup. Điều đó cho thấy dòng chảy xuyên suốt của bóng đá Việt Nam. Đó là tín hiệu đáng mừng khi các lứa thế hệ của Việt Nam đều có thế hệ kế cận.

Vài năm tới, lứa U17 Việt Nam có thể là hạt nhân giúp U20 Việt Nam chinh phục tấm vé tham dự World Cup. Rồi vài năm sau, họ sẽ là những nhân tố chính của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Nhưng tất nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, bóng đá Việt Nam đang “hái trái ngọt” từ các lò đào tạo trẻ. Theo thống kê, 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự giải U17 châu Á đến từ 8 lò đào tạo trẻ khác nhau.

Trong đó, lò đào tạo của CLB Hà Nội (nơi HLV Roland trực tiếp làm việc) đóng góp 6 cầu thủ là Chu Bá Tuấn, Trần Hoàng Việt, Minh Đức, Nguyễn Lực, Quý Vương, Mạnh Quân. Lò đào tạo trẻ PVF cũng có 6 cầu thủ góp mặt là Lý Xuân Hòa, Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Duy Khang, Văn Dương, Lê Sỹ Bách.

Các lò đào tạo trẻ của Thể Công Viettel (Mạnh Cường, Đình Vỹ, Đại Nhân, Trí Dũng), Sông Lam Nghệ An (Quán Thành Công, Minh Thủy, Trần Ngọc Sơn) cũng đóng góp những nhân tố quan trọng. Còn lại là những gương mặt đến từ các CLB Thanh Hóa (Tuấn Vũ), Huế (Phạm Minh Cương), Nam Định (Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam) và TPHCM (Đậu Quang Hưng).

Điều đó cho thấy ngoài những lò đào tạo vốn có truyền thống phát triển cầu thủ trẻ như CLB Hà Nội, PVF, Sông Lam Nghệ An hay Thể Công Viettel, những cầu thủ trẻ của các lò đào tạo trải dài cả nước đã xuất hiện. Đó là tín hiệu đáng mừng với bóng đá Việt Nam ở thời điểm này.

Thế nhưng, để đi tới cái đích xa hơn là World Cup (dành cho đội tuyển quốc gia), bóng đá Việt Nam không chỉ dừng lại ở tấm vé tham dự World Cup U17 hay U20 (vào năm 2017). Thay vào đó, chúng ta cần cú hích lớn hơn và ổn định hơn ở khâu đào tạo trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí vào tháng trước, nhà môi giới cầu thủ Jernej Kamensek khẳng định: “Các trung tâm đào tạo trẻ hiện nay chỉ ở mức tạm ổn nhưng quy mô vẫn còn quá nhỏ bé so với quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Chỉ có 5-10 học viện mà không có hệ thống giải đấu cấp quốc gia, khu vực, tỉnh, thành phố. Mọi thứ còn quá ít ỏi. Hệ thống bóng đá trẻ cấp cơ sở cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Bóng đá Việt Nam không thể dự World Cup khi chỉ có 5-10 học viện bóng đá trẻ”.

Theo chuyên gia người Slovenia, các HLV ở cấp độ trẻ của Việt Nam cần bổ sung chất lượng (bằng HLV cấp độ AFC) và gia tăng về số lượng để có thể phát triển, đào tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng hơn nữa. Bóng đá Việt Nam cần nhiều HLV tài năng và tâm huyết như HLV Roland ở cấp độ trẻ. Chỉ có điều đó mới đảm bảo sự phát triển bền vững.