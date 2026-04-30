U17 Việt Nam đủ thực lực và tự tin thi đấu sòng phẳng với U17 Hàn Quốc?

Đối thủ lớn gần nhất mà U17 Việt Nam đụng độ chính là U17 Australia. Chúng ta vượt qua đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi với tỷ số 2-1 tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.

Điểm đáng chú ý hơn trong chiến thắng này, đó là đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) tỏ ra nhỉnh hơn U17 Australia ở khả năng kiểm soát bóng. Chúng ta cũng đa dạng hơn đối phương ở các phương án tấn công, phương án tiếp cận khung thành.

U17 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn cả U17 Australia tại giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF).

Đây là chi tiết thể hiện sự khác biệt giữa đội bóng trẻ Việt Nam so với chính chúng ta trước đây.

Nhiều năm trước, khi gặp các đối thủ đến từ những nền bóng đá mạnh hơn, đặc biệt là khi đụng độ đại diện của các nền bóng đá trong top đầu châu Á như Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, các đội bóng của Việt Nam chỉ có một phương án thi đấu duy nhất là phòng ngự phản công.

Hiện tại, tình thế đảo ngược, đội tuyển U17 Việt Nam chơi tấn công chủ động, kiểm soát bóng có ý đồ, trong khi đối phương mới là đội buộc phải đá phòng ngự phản công.

Điều đó mở ra cơ hội để U17 Việt Nam có thể thi đấu một thế trận mở hơn, sòng phẳng hơn khi U17 Việt Nam đối đầu với U17 Hàn Quốc tại giải U17 châu Á 2026 sắp diễn ra.

Một ví dụ khác cũng liên quan đến bóng đá trẻ Việt Nam, có thể giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland thêm tự tin trước giải U17 châu Á, đó là việc đội tuyển U23 Việt Nam từng giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á hồi tháng 1.

Trong trận đấu đó, trước khi phải thi đấu thiếu người trong khoảng thời gian cuối giờ thi đấu chính thức (Đình Bắc nhận thẻ đỏ), U23 Việt Nam cũng tạo được một thế trận rất đáng chú ý trước U23 Hàn Quốc.

Cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay được trang bị kỹ thuật tốt hơn hẳn nhiều năm trước (Ảnh: VFF).

Khi đó, chúng ta chưa đến mức đá ép sân U23 Hàn Quốc, nhưng các mảng miếng tấn công của U23 Việt Nam mỗi khi có bóng khá rõ ràng, sắc nét. Các cầu thủ U23 Việt Nam kiểm soát bóng rất tốt, chuyền bóng mượt mà, trước khi họ tìm ra đường vào khung thành đối phương, hai lần vươn lên dẫn trước.

Tất cả những điều này có được nhờ chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây, dựa vào khoảng thời gian nhiều năm liền được đào tạo bài bản tốt hơn trước ở các học viện bóng đá trong nước.

Đấy là những tiền đề để U17 Việt Nam nghĩ đến một lối chơi tốt hơn, sòng phẳng hơn trước U17 Hàn Quốc trong ít ngày tới đây tại giải châu Á.

Chúng ta vẫn không đảm bảo có thể thắng được U17 Hàn Quốc, đại diện của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta giờ không còn phải đá lối đá tử thủ, chỉ biết trông chờ vào may mắn để ghi bàn và hy vọng vào việc giành điểm trước đối phương.

Vòng chung kết giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5 tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam thuộc bảng C, chúng ta lần lượt gặp U17 Yemen ngày 6/5, gặp Hàn Quốc ngày 10/5 và gặp UAE ngày 13/5.