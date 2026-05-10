U17 Việt Nam 1-0 U17 Hàn Quốc (hiệp 1): Sỹ Bách mở tỷ số

HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam có thể đánh bại U17 Hàn Quốc”

HLV Cristiano Roland khẳng định nếu U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng việc thực hiện đúng đấu pháp như đã tập luyện, hoàn toàn có thể đánh bại được U17 Hàn Quốc.

HLV Cristiano Roland động viên các học trò (Ảnh: VFF).

Nhiệm vụ đánh bại U17 Hàn Quốc rất khó khăn với U17 Việt Nam, nhưng trước giờ bóng lăn chưa nói trước được điều gì. Ở trận tranh Huy chương đồng (HCĐ) giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam từng gây bất ngờ lớn khi quật ngã U23 Hàn Quốc. Chiến thắng của các đàn anh giúp Nguyễn Lực và các đồng đội tự tin hơn rất nhiều trước cuộc đối đầu với đội bóng xứ Kim chi.

“Chắc chắn phía trước còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như tôi đã dặn thì tôi tin chúng ta sẽ vượt qua được”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Ở buổi tập tối 8/5, các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện sự tập trung cao độ trong từng nội dung giáo án. Ban huấn luyện tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án chiến thuật nhằm hướng tới màn trình diễn tốt nhất trước đối thủ được đánh giá rất mạnh của bảng đấu.

Đội trưởng U17 Việt Nam cảnh báo về sức mạnh của U17 Hàn Quốc

Đánh giá về đối thủ sắp tới, Đăng Khoa cho rằng U17 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Bản thân anh cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự đã chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

“U17 Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để toàn đội đáp ứng được trận đấu. Cá nhân tôi đã xem lại băng hình của họ và trao đổi với các bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất”, Đăng Khoa nói.

Các cầu thủ nỗ lực chuẩn bị cho trận gặp U17 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Theo Đăng Khoa, điều quan trọng nhất mà U17 Việt Nam cần thể hiện trong trận đấu tới là sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật: “Trận đấu ngày 10/5 với U17 Hàn Quốc vô cùng khó khăn. Toàn đội cần duy trì sự tập trung và thực hiện tốt đấu pháp mà Ban huấn luyện đã đề ra”.

Với cục diện tại bảng C, U17 Việt Nam nếu thắng U17 Hàn Quốc sẽ có vé vào tứ kết, đồng thời cũng là suất dự World Cup 2026. Chia sẻ về quyết tâm của toàn đội trước cơ hội cạnh tranh vé dự FIFA U17 World Cup 2026, Đăng Khoa khẳng định: “Tinh thần toàn đội hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể.

Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất”.

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc

Trước trận đấu này, siêu máy tính ChatGPT đã đánh giá về sức mạnh của U17 Việt Nam: “Đoàn quân của HLV Roland có điểm mạnh là tổ chức phòng ngự tốt. Họ chuyển đổi trạng thái vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, U17 Việt Nam còn đang có tinh thần tốt sau khởi đầu tốt với chiến thắng trước U17 Yemen ở trận mở màn”.

U17 Hàn Quốc quyết tâm trở lại sau trận hòa 1-1 trước U17 UAE ở lượt trận đầu tiên (Ảnh: AFC).

Siêu máy tính cho rằng vấn đề lớn nhất mà U17 Việt Nam phải đối phó là những tình huống pressing (gây áp lực) rất rát từ U17 Hàn Quốc. Thành bại của U17 Việt Nam nằm ở chỗ đội bóng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

ChatGPT cũng nêu ra một vài điểm yếu của U17 Việt Nam như khả năng tranh chấp tay đôi thua thiệt so với U17 Hàn Quốc. Đội bóng trẻ của Việt Nam có thể hụt hơi nếu chống đỡ trước sức ép khủng khiếp từ đội bóng xứ kim chi.

Theo tính toán của siêu máy tính ChatGPT dựa theo 10.000 lần mô phỏng, U17 Hàn Quốc có tới 60% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của U17 Việt Nam là 15%. Khả năng hai đội kết thúc với tỷ số hòa là 25%.

Siêu máy tính vẫn đánh giá U17 Hàn Quốc nhỉnh hơn so với U17 Việt Nam. Điều đó nhắc nhở toàn đội U17 Việt Nam phải cẩn trọng, giữ đôi chân trên mặt đất khi đối đầu với đối thủ rất mạnh.