U17 Việt Nam 0-0 U17 Malaysia (hiệp 1): Thế trận thăm dò

HLV Cristiano Roland tin vào sức mạnh của U17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á

“Chúng tôi biết đây là một bảng đấu rất khó khăn với những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội luôn tiếp cận theo cách riêng của mình, đó là tập trung giải quyết từng trận đấu một và cố gắng hết sức trong từng trận”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây là bảng đấu không dễ bởi ngoài Indonesia được đánh giá rất mạnh và có lợi thế sân nhà, Malaysia cũng có sự tiến bộ thời gian qua. Malaysia chính là đối thủ trong trận ra quân của U17 Việt Nam.

“Chúng tôi đang ở trong một bảng đấu mạnh, nhưng toàn đội nỗ lực hết sức. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn”, thuyền trưởng U17 Việt Nam nói.

HLV Cristiano Roland đánh giá cao bảng đấu của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

HLV Cristiano Roland cũng đặc biệt lưu ý đến yếu tố tâm lý thi đấu, khi khẳng định Ban huấn luyện luôn truyền sự tự tin cho các cầu thủ, đồng thời yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ và niềm tin vào bản thân. Theo HLV Cristiano Roland, việc hướng tới từng mục tiêu cụ thể, trước mắt là trận ra quân, sẽ giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất.

Nhìn nhận về hành trình phía trước, HLV Cristiano Roland cho biết đội tuyển U17 Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài, Ban huấn luyện U17 Việt Nam tiếp tục duy trì cách tiếp cận đã áp dụng thành công tại vòng loại, đồng thời đặt trọng tâm vào từng trận đấu cụ thể.

Bên cạnh sự chuẩn bị cho giải đấu trước mắt, HLV Cristiano Roland cũng chia sẻ về định hướng phát triển lực lượng trẻ của bóng đá Việt Nam. Theo ông, lứa cầu thủ hiện tại, trong đó có nhiều cầu thủ sinh năm 2010, đã được chuẩn bị từ sớm và đang từng bước trưởng thành. Đáng chú ý, một số cầu thủ trẻ sinh năm 2008 có cơ hội thi đấu tại V-League và thậm chí ghi bàn, cho thấy tiềm năng phát triển tích cực.

Để chuẩn bị cho giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 23/4, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland đã hội quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) trong suốt hai tuần qua.

Chiều 8/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập với U17 Hà Nội để ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể lực lượng, kiểm tra sự chủ động và hiệu quả trong lối chơi.

U17 Việt Nam (áo xanh) dễ dàng giành chiến thắng trước U17 Hà Nội (Ảnh: VFF).

Sau hai hiệp đấu, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U17 Hà Nội. Đình Vỹ là điểm sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi bàn còn lại được ghi do công của Quang Khôi. Kết quả này phần nào phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn cũng như khả năng vận hành chiến thuật của đội tuyển sau quá trình tập luyện và cọ xát liên tục.

Trận đấu với U17 Hà Nội cũng khép lại chuỗi ba trận đấu tập của U17 Việt Nam trong đợt hội quân lần này. Trước đó, đội đã có hai trận đấu hữu ích với các “quân xanh” là U17 PVF và CLB PVF, qua đó giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện hơn về lực lượng, đồng thời hoàn thiện các phương án nhân sự và chiến thuật.