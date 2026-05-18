U17 nữ Triều Tiên thắng đậm Nhật Bản, lần thứ 5 vô địch giải châu Á

Đội tuyển U17 nữ Triều Tiên tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành U17 nữ Nhật Bản ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc, nhưng mãi đến phút 30 họ mới có được bàn mở tỷ số ở trận chung kết giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra ở Tô Châu (Trung Quốc).

Yu Jong Hyang đỡ bóng bằng ngực sau đường chuyền của Ri Ui Gyong và chuyền ngược cho Won Sim dứt điểm. Pha dứt điểm quá nhẹ của Won Sim lại trở thành đường chuyền thuận lợi cho Yu Jong Hyang nhận bóng, xoay người và dứt điểm tung lưới của Nhật Bản.

Yu Jong Hyang mở tỷ số cho U17 nữ Triều Tiên và cũng chính cô là người ấn định chiến thắng 5-1 cho đội nhà ở trận chung kết (Ảnh: AFC).

Bàn thua khiến Nhật Bản không còn chơi phòng ngự tiêu cực mà cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chính U17 nữ Triều Tiên mới là đội có cơ hội nguy hiểm hơn một lần nữa, rất may thủ thành Miyaji xuất sắc cản phá cú sút của Ri Ye Rim để giữ tỷ số sít sao 0-1 trước giờ nghỉ giải lao.

Huấn luyện viên Sadayoshi Shirai đã thực hiện hai sự thay đổi người trong hiệp 2 cho U17 nữ Nhật Bản bằng cách tung Rara Higuchi và Runa Sumiya vào sân, nhưng lại phải chứng kiến thủ thành ​​Miyaji phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai ở phút thứ 50.

Một pha phá bóng dài của Pak Kyong Ryong đã được Yu Jong Hyang đón lấy, cô đã vượt qua sự truy cản của Misato Maeda trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn Miyaji đang đứng sai vị trí, nhân đôi lợi thế cho U17 nữ Triều Tiên.

Tuy nhiên ở phút 53, U17 nữ Nhật Bản đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha lập công của Hayashi. Dù vậy U17 nữ Triều Tiên tiếp tục tái lập thế dẫn trước hai bàn chỉ hai phút sau đó, khi Won Sim tung cú sút xoáy từ ngoài vòng cấm, bóng bay thẳng vào lưới, vượt qua tầm với của thủ thành Miyaji.

Trận chung kết chứng kiến màn toả sáng rực rỡ của Yu Jong Hyang khi cô phá bẫy việt vị nhận đường chuyền của Won Sim để làm tung lưới thủ thành của Nhật Bản ở phút 81. Đến phút 89, chính Yu Jong Hyang ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 5-1 cho U17 nữ Triều Tiên.

Cú poker (4 bàn) của Yu Jong Hyang giúp cô đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu với tổng cộng 15 bàn đồng thời giúp U17 nữ Triều Tiên có lần thứ 5 đăng quang ngôi vương ở giải U17 nữ châu Á. Thủ môn Kim Son Gyong của Triều Tiên cũng giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Trong hành trình giành chức vô địch giải U17 nữ châu Á 2026, Triều Tiên toàn thắng vòng bảng với 21 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào. Sau đó, họ tiếp tục thắng đậm Thái Lan 6-0 rồi vượt qua Trung Quốc 4-2 để tiến vào chung kết.

Chức vô địch thứ năm tại U17 nữ châu Á một lần nữa cho thấy Triều Tiên đang là thế lực vượt trội của bóng đá nữ trẻ khu vực, đồng thời khẳng định vì sao họ luôn được xem là ứng viên hàng đầu ở mọi giải đấu thế giới.